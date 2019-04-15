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Российский флот "следит" за эсминцем США в Черном море

Сегодня, 11:22

Черноморский флот РФ непрерывно следит за эсминцем

Фото ТАСС
Фото ТАСС.

Силы Черноморского флота РФ осуществляют непрерывное слежение за эсминцем USS Ross Военно-морских сил США, 14 апреля вошедшим в акваторию Чёрного моря. Об этом со ссылкой на информацию национального центра управления обороной минобороны РФ.

"Назначенные силы и средства Черноморского флота осуществляют непрерывное слежение за вошедшим 14 апреля 2019 года в акваторию Черного моря эсминцем управляемого ракетного оружия Ross Военно-морских сил США", – сообщили в центре.

В российском центре уточнили, что "при заходе в Черное море корабль ВМС США был обнаружен и взят под постоянное наблюдение береговыми радиотехническими средствами флота".

"Кроме того, непосредственный контроль за действиями американского военного корабля осуществляет патрульный корабль "Василий Быков" и разведывательный корабль "Иван Хурс" Черноморского флота", – добавили в ведомстве.

Напомним, ракетный эсминец США USS Ross в воскресенье, 14 апреля, вошел в акваторию Черного моря.

Как мы писали ранее, 1 апреля в Одесский морской порт вошли фрегат Королевских ВМС Канады "Торонто" и фрегат ВМС Испании "Санта Мария". До этого в Одесский морской торговый порт прибыл корабль военно-морского флота Франции – тральщик Capricorne.

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Тег Россия, флот, наблюдение, эсминец

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Источник:

ТАСС

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