Российский флот "следит" за эсминцем США в Черном море
Черноморский флот РФ непрерывно следит за эсминцем
Силы Черноморского флота РФ осуществляют непрерывное слежение за эсминцем USS Ross Военно-морских сил США, 14 апреля вошедшим в акваторию Чёрного моря. Об этом со ссылкой на информацию национального центра управления обороной минобороны РФ.
"Назначенные силы и средства Черноморского флота осуществляют непрерывное слежение за вошедшим 14 апреля 2019 года в акваторию Черного моря эсминцем управляемого ракетного оружия Ross Военно-морских сил США", – сообщили в центре.
В российском центре уточнили, что "при заходе в Черное море корабль ВМС США был обнаружен и взят под постоянное наблюдение береговыми радиотехническими средствами флота".
"Кроме того, непосредственный контроль за действиями американского военного корабля осуществляет патрульный корабль "Василий Быков" и разведывательный корабль "Иван Хурс" Черноморского флота", – добавили в ведомстве.
Напомним, ракетный эсминец США USS Ross в воскресенье, 14 апреля, вошел в акваторию Черного моря.
Как мы писали ранее, 1 апреля в Одесский морской порт вошли фрегат Королевских ВМС Канады "Торонто" и фрегат ВМС Испании "Санта Мария". До этого в Одесский морской торговый порт прибыл корабль военно-морского флота Франции – тральщик Capricorne.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram
Вы сейчас просматриваете новость " Российский флот "следит" за эсминцем США в Черном море". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Военные корабли НАТО вышли из порта Одессы
Судя по траектории судов, они могли взять курс на район Констанцу (Румыния)