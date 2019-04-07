Российский и британский самолеты опасно сблизились над Москвой
Из-за опасной близости у самолетов сработала система предупреждения
Административный самолет подошел на потенциально опасное расстояние к британскому трансконтинентальному Airbus A-380, который направлялся из Лондона в Гонконг. Сблизились они в небе над Москвой, сообщили в источнике.
"В ночь на воскресенье вылетевший из "Шереметьево" в Париж бизнес-джет Falcon во время маневрирования при наборе высоты не учел во внимание находившийся на расстоянии нескольких сотен метров крупнейший в мире Airbus A-380 британской авиакомпании, следовавший в Гонконг транзитом через воздушное пространство РФ. Сработала наземная система предупреждения и самолеты удалось вывести из потенциально опасной зоны", – рассказали в сообщении.
Лайнеры успешно разминулись, никто не пострадал.
Ранее мы писали, что осенью прошлого года Россия устроила провокации у берегов Крыма против украинских кораблей и военно-транспортного самолета Ан-26 , создав опасные ситуации. Так, во время прохождения украинских кораблей через Керченский пролив суда ФСБ РФ и Черноморского флота в составе более 10 единиц сопровождали украинцев, а самолеты страны-агрессора неоднократно совершали облет наших кораблей, в том числе на предельно низких высотах.
Кроме того, мы сообщали, что Управление Военно-морских сил США обвиняет Россию в провокации, в ходе которого жизни американских пилотов была подвергнута опасности . Согласно информации сайте ВМС США, 5 ноября российский Су-27 перехватил в небе над Черным морем американский разведывательный самолет Lockheed EP-3.
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