Российский истребитель опасно сблизился с украинским Ан-26: появились фото

Россияне не только украинскому самолету "угрожали", но и совершили опасный маневр возле корабля ВМС Украины

Россия устроила провокации у берегов Крыма против украинских кораблей и военно-транспортного самолета Ан-26, создав опасные ситуации. Об этом сообщает пресс-служба ВМС Украины.

Так, во время прохождения украинских кораблей через Керченский пролив суда ФСБ РФ и Черноморского флота в составе более 10 единиц сопровождали украинцев, а самолеты страны-агрессора неоднократно совершали облет наших кораблей, в том числе на предельно низких высотах.

В то же время украинские военные отмечают, что Россия в последние пару дней допустила ряд опасных инцидентов – как на море, так и в воздухе.

"20 сентября около 17:00 разведывательный корабль РФ "Приазовье" совершил чрезмерное сближение с украинскими судами на дистанцию двух кабельтовых, чем грубо нарушил требования международных правил и создал крайне опасную ситуацию. 21 сентября российский истребитель Су-27 (с временно-оккупированной территории АР Крым, бортовой номер 30) создал предпосылки для аварийного события в воздухе, сблизившись на опасное расстояние с военно-транспортным самолетом Ан-26 ВМС Украины, который выполнял плановое задание над акваторией Черного моря", – говорится в сообщении ВМС Украины.

Напомним, 10 дней назад российский катер устроил провокацию в Азовском море. Вооруженные российские пограничники на катере наматывали круги вокруг украинского судна.

Как сообщалось, в воскресенье, 23 сентября, около 15:00 корабли Военно-морских сил Украины – поисково-спасательное судно A500 "Донбасс" и морской буксир A830 "Корец", которые следовали из Одессы в Бердянск, прошли под Крымским мостом в Керченском проливе и направляются в Азовское море.

В свою очередь министр обороны Степан Полторак раскрыл детали операции и создания военной базы. Украинские суда успешно прошли через Керченский пролив под Крымским мостом и направились по акватории Азовского моря к месту дислокации в Бердянск. По его словам, на сегодня запущен процесс создания военно-морской базы в Бердянске, и ранее туда трейлерами доставили два бронированных катера класса "Гюрза-М", которые производятся в Украине.