Комик, на которого "спустил псов" Путин, сбежал из России

Адвокат сообщил, что уголовного дела в отношении Долгополова пока не возбуждали

Александр Долгополов. Фото: instagram.com/sankldive

Российский стендап-комик Александр Долгополов, которым ранее заинтересовались московские правоохранители из-за выступления с шутками о Владимире Путине и ситуации в России, покинул страну. Об этом "МБХ медиа" сообщил адвокат правозащитной группы "Агора" Леонид Соловьев.

"Покинул страну, пока не прояснятся обстоятельства, чтобы быть спокойнее. Куда он уехал, мы пока не можем говорить", – рассказал он.

Соловьев добавил, что уголовного дела в отношении Долгополова пока не возбуждали.

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Напомним, московские правоохранители обратились в петербургский стендап-клуб HopHead по поводу прошедшего там выступления "Александр Долгополов – Новый час шуток". Ролик был опубликован на YouTube в апреле 2019 года и собрал более 2,5 миллионов просмотров. Правоохранители потребовали предоставить "полные сведения о лице, выступающем на видео".

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"Видимо, Путин посмотрел мое выступление и спустил своих цепных псов, чтобы они разнюхали всю подробную информацию обо мне", – прокомментировал Александр Долгополов происходящее.

Отметим, что в своем выступлении комик среди прочего пошутил и о политической ситуации в России. Так он отметил, что население РФ в последние годы разделилось на две части: с одной стороны люди, которые "за" Путина, а с другой – люди, которые умеют читать, писать, делать логические выводы. Кроме того Долгополов сравнил фанатов Путина с массовкой из фильма "Безумный Макс".

Ранее новости "Сегодня" писали, что российский юморист Максим Галкин жестко высмеял Путина и цензуру в России.

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