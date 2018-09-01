Российский журналист поиздевался над электрокаром "Калашникова": Дачный сортир в стилистике 70-х

Только алкогольная или наркотическая ломка могла вынудить руководство концерна показать свое "творение", считает Невзоров

Созданный инженерами российского АО "Концерн "Калашников" электрокар СV-1 в кузове донора, хэтчбека Иж-21252 Комби – это грубая пародия на электромобили.

Об этом известный российский журналист и публицист Александр Невзоров рассказал в эфире радио "Эхо Москвы".

"Только абстинентный синдром мог заставить (руководство концерна "Калашников". – Ред.) выкатить на полном серьезе на публику нечто, напоминающий поваленный набок дачный сортир в стилистике 70-х годов и объявить эту конструкцию главным конкурентом на рынке электромобилей на ближайшие 10 лет. Это еще грубо измазано масляной краской", – иронично прокомментировал журналист творение российской оборонки.

Kalashnikov.media

Напомним, концерн "Калашников" представил свой ответ Илону Маску в виде нового электромобиля. За основу взята старая модель Иж-21252 "Комби" из 70-х годов прошлого века, которая, по замыслу производителя, должна будет соперничать со знаменитой Теслой.

Бренд представил бледно-голубой прототип в стиле ретро под названием CV-1 на оборонной выставке под Москвой. Автомобиль обладает двигателем мощностью в 220 кВт, который позволяет развить максимальную скорость 80 км/ч. "Калашников" заявляет, что теоретически электромобиль может разогнаться до 100 км/ч за шесть секунд, а на одном заряде способен проехать 350 км.

Автомобиль находится на стадии разработки, и неясно, будет ли он вообще когда-нибудь доступен для приобретения. Но концепт электромобиля от "Калашникова" в Интернете уже встретили смешной реакцией со стороны как зарубежных пользователей, так и самих россиян.

"Ваши танки грозные, но было бы лучше, если бы вы держались подальше от разработки автомобилей", – подметил один из пользователей Reddit.