Апрельские снегопады в Казахстане: север страны парализован
В Павлодарскую область страны внезапно вернулась снежная метель
Спустя две недели после того, как на север Казахстана обрушился антициклон, который принес с собой обильные дожди, северо-восток страны накрыли снегопады. Самая худшая ситуация сложилась в Павлодарской области.
На своих страницах в соцсетях люди выкладывают видео заметенных улиц, водители жалуются на гололед, а пешеходы жалуются на обледенелые тротуары.
Но прогнозы метеорологов неутешительны. Синоптики предупреждают, что мороз продержится как минимум до конца недели.
Впрочем, зима не отпускает не только Казахстан. На этой неделе в американском Иллинойсе зафиксировали самый снежный апрельский день за последние около шести десятков лет: за сутки в штате выпало более метра осадков. Снежная буря нарушила работу двух аэропортов – в Чикаго отменили около тысячи авиарейсов.
Кроме того, апрельская снежная буря стала причиной столкновения 50 легковых и грузовых автомобилей вблизи испанского города Самосьерра. Машины столкнулись буквально в течение 15 минут. В результате массового ДТП пострадало 34 человека.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Апрельские снегопады в Казахстане: север страны парализован". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Аномалии весны: в Киеве разбушевалась настоящая метель
В течение часа в столице шел снег, который сопровождался сильными порывами ветра
Около 50 автомобилей столкнулись в Канаде из-за метели, есть пострадавшие
В дорожно-транспортном происшествии пострадали несколько человек
В Италии из-за снегопада тысячи машин застряли в пробках
Пробка на трассе между Италией и Австрией растянулась на 16 километров
В Вашингтоне снегопад оставил без света и тепла более 50 тыс. человек
Главной проблемой являются деревья и ветви, обрушившиеся под тяжестью снега на линии электропередачи