Апрельские снегопады в Казахстане: север страны парализован

В Павлодарскую область страны внезапно вернулась снежная метель

Спустя две недели после того, как на север Казахстана обрушился антициклон, который принес с собой обильные дожди, северо-восток страны накрыли снегопады. Самая худшая ситуация сложилась в Павлодарской области.

На своих страницах в соцсетях люди выкладывают видео заметенных улиц, водители жалуются на гололед, а пешеходы жалуются на обледенелые тротуары.

Но прогнозы метеорологов неутешительны. Синоптики предупреждают, что мороз продержится как минимум до конца недели.

Впрочем, зима не отпускает не только Казахстан. На этой неделе в американском Иллинойсе зафиксировали самый снежный апрельский день за последние около шести десятков лет: за сутки в штате выпало более метра осадков. Снежная буря нарушила работу двух аэропортов – в Чикаго отменили около тысячи авиарейсов.

Кроме того, апрельская снежная буря стала причиной столкновения 50 легковых и грузовых автомобилей вблизи испанского города Самосьерра. Машины столкнулись буквально в течение 15 минут. В результате массового ДТП пострадало 34 человека.

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