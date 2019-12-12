Сахалин отрезан от материковой России, а в Уфе штормовое предупреждение: Россию накрыл мощный циклон

В Москве задержали около 70 рейсов из-за непогоды в аэропортах назначения

Сахалин фактически отрезан от материковой России. Там метель и мощные ветры. Засыпает снегом также Владивосток и Якутск. А в Уфе объявили штормовое предупреждение.

Снег и гололед – на Сахалине дороги превратились в каток. За сутки на острове зафиксировали более двухсот аварий. Там столкнулись два автобуса, а в кювет вылетела полицейская машина. На острове всего за 24 часа выпала полумесячная норма осадков.

Циклон с туманом, снегом и гололедом на Сахалин пришел из Владивостока. Из-за непогоды там тоже много аварий. Накануне столкнулись полсотни автомобилей, пострадали 12 человек.

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Штормовое предупреждение объявили и в Уфе, а Якутск страдает от снежных заносов. Машины засыпает по крышу.

В столице России пока метелей не ожидают. По прогнозам синоптиков, осадков не будет по крайней мере до следующей недели.

Впрочем, несмотря на безветренную погоду, в самой столице последствия непогоды москвичи уже почувствовали. Особенно те, кто имел билеты на самолеты ночью. В российских аэропортах задержали около 70 рейсов. В основном из-за проблем в аэропортах назначения.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, как Францию завалило снегом: тысячи человек без света, есть погибшие. На юго-восток Франции обрушились мощные снегопады – многие города укрылись 50-сантиметровым слоем снега.

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