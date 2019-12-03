Синоптик рассказала, когда в Украине прекратятся снегопады

В ближайшие дни в Украину придет потепление, а антициклон избавит от осадков

/ Фото: Сегодня

Сегодня Украину еще засыпает снегом, а завтра, 4 декабря, осадки прекратятся в большинстве областей. Температура воздуха будет колебаться от трех градусов мороза до двух тепла. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, снегопады и мокрый снег из Украины уйдут, а на место атмосферных фронтов придет антициклон Sarena (карта) и практически избавит Украину от осадков.

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"Поэтому в среду в большинстве областей Украины осадки маловероятны, лишь во второй половине дня и вечером мокрый снег возможен на Волыни, в Ровенской, Житомирской, Черниговской и Киевской областях. Это коснется нашей северной части вялый атмосферный фронт из Польши. Ветер будет с запада, умеренный, порывистый. Температура воздуха ближайшей ночью 0-5 градусов мороза, завтра днем ​​в Украине от 3 мороза до 2 тепла. На дорогах скользко, особенно утром и вечером", – написала Диденко.

В Киеве среда будет прохладной, ночью 2-4 градусов мороза, днем – ​​около нуля. В течение дня осадки маловероятны, разве что вечером может быть небольшой мокрый снег.

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Синоптик добавила, что в течение недели температура воздуха в Украине повысится, осадков не будет.

Как сообщали новости "Сегодня", снег в Киеве стал сыпать еще вечером 2 декабря. Пользователи сети стали выкладывать фото и видео первой зимней погоды в столице.

Отметим, что в этом году реальная зимняя погода – со снегом и небольшими морозами – совпала с приходом календарной зимы. Теперь украинцев интересует вопрос, что ждать от погоды в ближайшие три месяца. Сайт "Сегодня" спросил у синоптиков и ученых, какая погода ждет украинцев в декабре и будет ли снег на Новый год.

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