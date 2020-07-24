Санкции США против "Северного потока – 2": у Путина начинают нервничать

Вопреки здравому смыслу, в Кремле намереваются закончить строительство своей "трубы" в Европу

Россия считает санкции США в отношении своих газотранспортных проектов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток", которые накануне получили поддержку Конгресса, неприемлемыми, но, несмотря на это, все равно, намерена достроить газопровод.

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Об этом, как сообщает УНИАН, 24 июля заявил на брифинге пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Санкции в отношении "Северного потока" – это, безусловно, то, что вызывает нашу обеспокоенность, обеспокоенность нашу и наших партнеров по этому международному проекту", – утверждает он.

По словам Пескова, в Кремле новые санкции, которые на этот раз затронут компании, способствующие прокладке российской "трубы", считают "противоречащими международному законодательству".

"Здесь необходимо выстраивать и тактику, и стратегию таким образом, чтобы была реализована конечная цель", – сказал спикер Кремля, добавив, что конечной целью России является завершение строительства.

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В то же время, ни о каких совместных заявлениях России и Германии, которая сильнее остальных стран ЕС выступает за прокладку российского газопровода, пока что речи не идет, добавил Дмитрий Песков.

Стоит отметить, что для окончательного вступления в силу санкционный пакет должен подписан президентом США Дональдом Трампом. После этого "Северный поток – 2" и "Турецкий поток" попадут в список проектов, на которые распространяется действие закона "О противодействии противникам Америки с помощью санкций" (CAATSA).

Данный документ был принят в США в 2017 году. Санкции против фигурантов и компаний из этого списка предусматривали запрет на въезд в США, замораживание активов и ограничения на сделки с российскими государственными и частными компаниями.

Напомним, что ранее Европа призвала Трампа не давить санкциями на бизнес из-за "Северного потока – 2".

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