Секс-скандал с депутатом Слуцким: представитель МИД РФ Захарова рассказала, как отстояла свою честь

Захарова отметила, что в подобных ситуациях нужно продолжать отстаивать свои права

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, как отстояла свою честь перед депутатом Госдумы Леонидом Слуцким, обвиненным в сексуальных домогательствах, передает "Газета.Ru".

Она рассказала, как после форума в Санкт-Петербурге Слуцкий начал публично говорить вещи, которые были ей неприятны. "Я повторила, что мне не очень приятно, что он мне сказал. После этого в течение нескольких лет мы с ним прекрасно общаемся, и никогда не было никаких проблем... Я тогда ему дала понять, что мне это неприятно", – сказала Захарова.

Она отметила, что в подобных ситуациях нужно продолжать отстаивать свои права. "Я считаю, что всегда нужно уметь договариваться", – добавила Захарова.

Напомним, журналистка российского "Би-би-си" Фарида Рустамова рассказала о домогательствах со стороны главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого. Она стала третьей из журналисток, которые заявили о ненадлежащем поведении со стороны политика за последние несколько недель.

В свою очередь спикер Госдумы России Вячеслав Володин, комментируя обвинения в адрес депутата Леонида Слуцкого в сексуальных домогательствах, посоветовал журналисткам менять работу, если они чувствуют опасность в парламенте.

Ранее мы писали о том, что после обвинения в сексуальных домогательствах 65-летний продюсер Харви Вайнштейн потерял свою компанию The Weinstein Company.