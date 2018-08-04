Сенцова в российской колонии посетил священник

Сегодня, 18:45

Украинский режиссер отказался от помощи священнослужителя

Олег Сенцов. Фото: пресс-служба ТРК &quot;Украина&quot;
Олег Сенцов. Фото: пресс-служба ТРК "Украина"

Украинского режиссера Олега Сенцова в российской колонии посетил иерей храма Святого Георгия Победоносца из города Лабытнанги Богдан Василюк. Об этом сообщила пресс-служба управления Федеральной службы исполнения наказаний России по этому округу.

Как рассказали в ведомстве, священник зашел в палату, где находился Сенцов и поинтересовался состоянием его здоровья. Режиссер ответил, что "чувствует себя нормально и находится под присмотром медицинских работников". Кроме того, священнослужитель предложил Сенцову побеседовать без присутствия посторонних или исповедоваться, но поблагодарил и отказался, пояснив, что в помощи не нуждается.

Ранее стало известно, что десятки общественников и деятелей культуры написали письмо украинскому политзаключенному Олегу Сенцову с просьбой остановить голодовку.

В начале июля в Москве прошел концерт в поддержку Сенцова. Выступал рад известных деятелей культуры, среди которых музыкант Андрей Макаревич, актриса Лия Ахеджакова, писатель Виктор Шендерович.

Напомним, Денисова рассказывала о состоянии здоровья Сенцова. По ее словам, украинец якобы хорошо себя чувствует, однако он даже побывал в реанимации.
Россия, священник, колония, Сенцов, политзаключенный
Источник:

Интерфакс

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