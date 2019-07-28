Северная Корея отпустила задержанное российское судно

Причины задержания корабля выясняет посольство РФ

Фото: AFP

Власти Северной Кореи решили отпустить ранее задержанное российское рыболовецкое судно "Сянхайлинь-8". Об этом сообщили в пресс-службе посольства России в КНДР.

Как стало известно, 27 июля северокорейские чиновники уведомили капитана судна о намерении отпустить экипаж, и уже через три с половиной часа "Сянхайлинь-8" отошел от причала порта в городе Вонсан и направился к побережью Южной Кореи.

Планируется, что в южнокорейском порту на берег сойдут двое граждан Южной Кореи, входившие в экипаж, а после этого "Сянхайлинь-8" вернется в Россию.

При этом в посольстве РФ заверили, что дипломаты продолжают устанавливать причины задержания судна.

Напомним, инцидент с задержанием траулера произошел в ночь на 17 июля. На судне "Сянхайлинь-8" находились 15 россиян и два южнокорейца — они направлялись из южнокорейского порта Сокчо в Японское море для добычи краба. Северная Корея захватила судно в 55 милях от границы страны. В момент задержания корабль шел без груза.

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