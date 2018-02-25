Акция памяти Немцова в Нижнем Новгороде пройдет в несогласованном месте

Несмотря на отказ мэрии города в согласовании места мероприятия, шествие пройдет по улице, запрещенной к проведению публичных мероприятий

Организаторы акции памяти Бориса Немцова проведут шествие по улице Большая Покровская, которая внесена в список территорий, запрещенных к проведению публичных мероприятий.

Мэрия Нижнего Новгороде отказала организаторам марша с заявленным количеством участников в 1 тысячу человек, в проведении акции в ее традиционных местах, мотивировав это тем, что улица Большая Покровская в августе 2017 года была внесена в список территорий, запрещенных к проведению публичных мероприятий.

Кроме того, мэрия не одобрила проведение митинга на площади Минина, поскольку рядом с ней находятся здания госорганов и учебные заведения.

В качестве альтернативы мэрией была предложена площадь Ленина. Активисты не согласились с таким предложением и заявили о намерении пройти, как и прежде, по Большой Покровской.

Демонстрации также пройдут в Санкт-Петербурге, Казани, Перми, Чебоксарах, Уфе и ряде других городов. В целом, мероприятия, посвященные Борису Немцову, пройдут в 30 населенных пунктах России.

Наиболее многочисленная демонстрация запланирована в Москве – заявленная численность ее участников составляет до 30 тысяч человек, в остальных городах она колеблется от 100 до 300 человек.

Оппозиционер Борис Немцов был застрелен в центре Москвы 27 февраля 2015 года.

Московский окружной военный суд назначил Зауру Дадаеву, признанному присяжными виновным в исполнении убийства оппозиционного политика Бориса Немцова, к наказанию в виде 20 лет лишения свободы.

Как сообщалось, Верховный суд России смягчил наказание убийцам Немцова.