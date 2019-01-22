Штурм захваченного в России лайнера глазами пассажиров: видео из салона
Силовики успешно схватили и задержали угонщика. Оказалось, что он находится в состоянии алкогольного опьянения
В российском Ханты-Мансийске завершена операция по освобождению захваченного пассажирского лайнера авиаперевозчика "Аэрофлот". Об этом сообщают сами находящиеся на борту угнанного самолета.
Силовики, которые прибыли в аэропорт после посадки в нем самолета, успешно схватили и задержали угонщика. Оказалось, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения.
"Захватчика самолета взяли штурмом, его сняли с борта, сообщается что он очень пьян. Похмелье у мужика будет очень неприятным", – пишет Telegram-канал MDK.
Следственный комитет России уже возбудил в отношении задержанного уголовное дело за угон воздушного судна, сопряженный с угрозой применения насилия – он пытался прорваться в кабину пилота и кричал, что у него при себе оружие. После штурма у него при себе действительно обнаружили пистолет.
В пресс-службе "Аэрофлота" проинформировали, что из московского аэропорта Шереметьево за пассажирами прибудет новый самолет, на котором они продолжат свое путешествие. Напомним, изначально самолет летел из российского Сургута в Москву, но угонщик потребовал развернуть лайнер и посадить его в Афганистане.
Таким образом, в результате случившегося, никто не пострадал.
Напомним, что 22 января пассажир самолета, летевшего по маршруту "Сургут — Москва", потребовал развернуть лайнер и отправиться в Афганистан. Как сообщается, мужчина психически нездоров и неоднократно задерживался в пьяном виде за административные правонарушения.
Как мы писали, после посадки экипаж скрывал от пассажиров причины происходящего и пытался выдать это за дозаправку.
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