Сквер у российского посольства в Вильнюсе назовут именем Немцова

Ранее площадь перед посольством РФ в Вашингтоне переименовали в честь Немцова

Территория, прилегающая к зданию посольства Российской Федерации в столице Литвы Вильнюсе, будет названа именем убитого в России оппозиционного политики Бориса Немцова. Решение об этом в среду принято советом столичного самоуправления, передает ТАСС.

Посольство России пока не располагает официальной информацией о названии прилегающего к зданию сквера.

Ранее сообщалось, что площадь перед посольством РФ в Вашингтоне переименовали в честь российского оппозиционера Борис Немцова

Напомним, что российский оппозиционер Борис Немцов был застрелен в центре Москвы 27 февраля 2015 года.

Московский окружной военный суд назначил Зауру Дадаеву, признанному присяжными виновным в исполнении убийства оппозиционного политика Бориса Немцова, к наказанию в виде 20 лет лишения свободы.

Как сообщалось, Верховный суд России смягчил наказание убийцам Немцова.

Напомним, в феврале 2018 года в Москве состоялось шествие в память об убитом три года назад российском оппозиционере и политике Борисе Немцове. В акции, по оценкам организаторов, приняли участие от 7 до 20 тысяч человек.