Следком РФ объявил в розыск украинца, мешавшего голосовать россиянам в Киеве

Следственный комитет РФ объявил в розыск украинца, который не давал голосовать россиянам в Киеве. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

Отмечается, что в России расследуют уголовное дело, открытое по фактам воспрепятствования 18 сентября 2016 года в городе Киеве голосованию российских граждан на выборах в Госдуму.

В Следкоме добавили, что уже установили причастность гражданина Украины Михаила Ковальчука к препятствованию голосованию на избирательном участке, открытом при посольстве РФ в Киеве. Также отмечается, что Ковальчук якобы пришел в посольство с собакой бойцовской породы без намордника.

"Ковальчуку предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пп. "а", "в" ч. 2 ст. 141 УК РФ. Он объявлен в розыск, и в ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством о его заочном аресте", – подчеркнули в СК РФ.

Напомним, в воскресенье, 18 сентября 2016 года, в России прошли выборы в Госдуму 7 созыва. Несмотря на ультиматум украинского МИД, избирательные участки открылись и в нескольких городах Украины – на территории дипломатических представительств РФ.

18 марта 2018 года прошли выборы президента РФ. Страна-агрессор намеревалась провести их в том числе и в оккупированном Крыму. Украинские политики отмечали, что подобными действиями РФ нарушает права крымчан.