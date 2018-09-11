Следком РФ объявил в розыск украинца, мешавшего голосовать россиянам в Киеве

Сегодня, 12:06

В Госдуму избирались депутаты от аннексированного Крыма

Следком РФ объявил в розыск украинца, мешавшего голосовать россиянам в Киеве

Следственный комитет РФ объявил в розыск украинца, который не давал голосовать россиянам в Киеве. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

Отмечается, что в России расследуют уголовное дело, открытое по фактам воспрепятствования 18 сентября 2016 года в городе Киеве голосованию российских граждан на выборах в Госдуму.

В Следкоме добавили, что уже установили причастность гражданина Украины Михаила Ковальчука к препятствованию голосованию на избирательном участке, открытом при посольстве РФ в Киеве. Также отмечается, что Ковальчук якобы пришел в посольство с собакой бойцовской породы без намордника.

"Ковальчуку предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пп. "а", "в" ч. 2 ст. 141 УК РФ. Он объявлен в розыск, и в ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством о его заочном аресте", – подчеркнули в СК РФ.

Напомним, в воскресенье, 18 сентября 2016 года, в России прошли выборы в Госдуму 7 созыва. Несмотря на ультиматум украинского МИД, избирательные участки открылись и в нескольких городах Украины – на территории дипломатических представительств РФ.

18 марта 2018 года прошли выборы президента РФ. Страна-агрессор намеревалась провести их в том числе и в оккупированном Крыму. Украинские политики отмечали, что подобными действиями РФ нарушает права крымчан.
выборы, суд, посольство, депутаты, уголовное дело, ультиматум, РФ, СК, избирательные участки, участки, выборы президента, СК РФ

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Запорожье

Фото: СБУ

В Запорожской области суд приговорил пособницу боевиков к 8 годам тюрьмы

Сегодня, 10:59

Женщина участвовала в боевых действиях против сил АТО

Донбасс

фото: СБУ

В Донецкой области за помощь боевикам женщину приговорили к восьми годам заключения

Сегодня, 03:01

Она принимала активное участие в боевых действиях против сил Антитеррористической операции
Загрузка...

Политика

facebook.com/iryna.gerashchenko

Геращенко отреагировала на заявление Пескова по узникам: Все решает один человек

Вчера, 21:42

По словам Геращенко, осужденных в Украине россиян ни разу не посетили российские консулы

Россия

Фото: AFP

"Путин вор", 1000 задержанных и сумасшедший Жириновский: итоги дня выборов в России

Вчера, 11:08

Выборы в муниципальные органы власти и в парламент в России сопровождались протестами и ставшим уже традиционным насилием со стороны полицейских
Загрузка...