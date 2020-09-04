Следы "Новичка" обнаружили в образцах кожи, крови и мочи Навального – СМИ

Следы отравляющего вещества также удалось обнаружить на бутылке, которая была у политика с собой

Лаборатория бундесвера (армии Германии), которая по просьбе клиники "Шарите" исследовала образцы кожи, крови и мочи российского оппозиционера Алексея Навального, нашла в них следы отравляющего вещества из группы "Новичок". Об этом сообщает издание Der Spiegel.

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По информации издания, результаты исследования были озвучены на закрытой встрече государственного секретаря по вопросам обороны Герда Хуфеса с членами бундестага.

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Как сообщается, следы отравляющего вещества в образцах кожи, крови и мочи Навального были минимальны, но результаты исследования этих образцов заслуживают доверия. Следы отравляющего вещества также удалось обнаружить на бутылке, которая была у Навального с собой и которую его родственники сохранили и передали берлинским врачам.

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Вероятно, Навальный выпил из бутылки, когда был отравлен, оставив на ней следы яда.

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Ранее один из создателей "Новичка" Владимир Углев заявил, что Алексею Навальному яд могли ввести, прыснув его на одежду.

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