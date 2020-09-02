Госдеп США: Отравление Навального "Новичком" усложнит диалог с Россией

Обнаруженные немецкими врачами признаки отравления российского оппозиционера Алексея Навального веществом "Новичок", что подтвердили 2 сентября в правительстве Германии, могут осложнить диалог с Россией как США, так и всего мира. Об этом заявил заместитель помощника государственного секретаря, представитель бюро Госдепа по делам Европы и Евразии Джордж Кент, передает "Укринформ".

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"Сегодня спикер Ангелы Меркель Стефан Зиберт подтвердил, что немецкое правительство, а не только больница, обнаружили следы вещества "Новичок" в образцах Навального. Это плохая новость для ведущих оппозиционных фигур в России, для отношений российского правительства с обществом, и посылает сигнал внешнему миру", – сказал Кент.

В то же время он добавил, что для правительства США важно сохранять диалог с Россией, даже если не удается достигать согласия, поскольку это необходимо для совместного обсуждения проблем геополитической важности, в частности, в вопросах контроля над вооружениями и стратегической стабильности в отношениях с третьими странами.

По словам Кента, Россия сама часто препятствует такому диалогу, предпринимая шаги, которые бойкотируют любой дальнейший прогресс.

"Несмотря на наш интерес и попытки иметь честную и прозрачную дискуссию с Россией по определенным политическим проблемам, сама Россия часто делает действия, затрудняющие такой разговор", – сказал Кент.

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Напомним, сегодня, 2 сентября, правительство Германии назвало яд, которым отравили российского оппозиционера Алексея Навального – им оказалось печально известное нервно-паралитическое вещество "Новичок". Это информацию позже подтвердила Ангела Меркель.

Также мы сообщали, что обнаружение немецкими врачами "Новичка" в организме Алексея Навального обрушило рубль.

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