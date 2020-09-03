Українська
$ 27,6
33,07
  1. Мировые новости
  2. Россия

Нанесли яд на трусы: создатель "Новичка" рассказал, как отравили Навального

3 сентября, 11:57

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Владимир Углев не сомневается в том, что оппозиционера отравили именно этим ядом

Российского оппозиционера Алексея Навального, в организме которого обнаружили нервно-паралитическое вещество "Новичок", этот яд могли ввести, прыснув его на одежду.

Реклама

Такую версию The Insider высказал один из создателей "Новичка" Владимир Углев, выразив полную уверенность в том, что политика отравили именно этим веществом.

"Мне почему-то кажется, что Алексею его нанесли на нижнее белье (трусы, носки, майку...). Если кто-то потрогал это пятно, то мог бы тоже получить какое-то поражение. Кричал же некто из полиции (мне сказали — женщина), что можно получить поражение от Навального", – утверждает ученый.

Углев добавил, что эффект от отравления Навальный мог ощутить уже через несколько часов.

В тренде
Актер Михаил Ефремов признал свою вину в смертельном ДТП

"Все зависит от дозы поступившего отравляющего вещества, которая в свою очередь зависит от величины площади соприкосновения заражённой ткани с кожей", – уточнив Углев.

Реклама

Напомним, что Алексея Навального госпитализировали 20 августа после резкого ухудшения самочувствия во время перелета из Томска в Москву. Российские медики утверждали, что у него нарушение обмена веществ, но в берлинской клинике Шарите был поставлен другой диагноз – отравление ядом "Новичок", которым в британском Солсбери в 2018 году пытались убить бывшего бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь.

В ответ на это ряд западных стран уже пригрозил ввести новые санкции против России. А МИД Украины назвал это "бесчеловечной расправой Кремля над оппозиционным политиком" и призвал мир отреагировать.

Все подробности в спецтеме Отравление Алексея Навального

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

отравление покушение яд Алексей Навальный новичок
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В России показали форму
В России показали форму "боевых магов": военный наряд священников РПЦ рассмешил соцсетиРоссия
"Каждый метр земли будет гореть под оккупантами": Кравчук предупредил РоссиюПолитика
Россия еще в 1991 году
Россия еще в 1991 году "положила глаз" на Украину: Кравчук рассказал о разговоре с ЕльцинымПолитика
Поднимает ставки или дрессирует Германию: почему Россия сорвала переговоры в Париже
Поднимает ставки или дрессирует Германию: почему Россия сорвала переговоры в ПарижеПолитика
Российский БТР в Сирии протаранил американский броневик: опубликовано новое видео
Российский БТР в Сирии протаранил американский броневик: опубликовано новое видеоРоссия
Отравление Навального: Германия угрожает России последствиями
Отравление Навального: Германия угрожает России последствиямиЕвросоюз

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять