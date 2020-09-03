Нанесли яд на трусы: создатель "Новичка" рассказал, как отравили Навального

Владимир Углев не сомневается в том, что оппозиционера отравили именно этим ядом

Российского оппозиционера Алексея Навального, в организме которого обнаружили нервно-паралитическое вещество "Новичок", этот яд могли ввести, прыснув его на одежду.

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Такую версию The Insider высказал один из создателей "Новичка" Владимир Углев, выразив полную уверенность в том, что политика отравили именно этим веществом.

"Мне почему-то кажется, что Алексею его нанесли на нижнее белье (трусы, носки, майку...). Если кто-то потрогал это пятно, то мог бы тоже получить какое-то поражение. Кричал же некто из полиции (мне сказали — женщина), что можно получить поражение от Навального", – утверждает ученый.

Углев добавил, что эффект от отравления Навальный мог ощутить уже через несколько часов.

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"Все зависит от дозы поступившего отравляющего вещества, которая в свою очередь зависит от величины площади соприкосновения заражённой ткани с кожей", – уточнив Углев.

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Напомним, что Алексея Навального госпитализировали 20 августа после резкого ухудшения самочувствия во время перелета из Томска в Москву. Российские медики утверждали, что у него нарушение обмена веществ, но в берлинской клинике Шарите был поставлен другой диагноз – отравление ядом "Новичок", которым в британском Солсбери в 2018 году пытались убить бывшего бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь.

В ответ на это ряд западных стран уже пригрозил ввести новые санкции против России. А МИД Украины назвал это "бесчеловечной расправой Кремля над оппозиционным политиком" и призвал мир отреагировать.

Все подробности в спецтеме Отравление Алексея Навального

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