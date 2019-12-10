Смерть Юрия Лужкова: стало известно, от чего умер "мэр в кепке"

Юрий Лужков. Фото: REUTERS/Denis Sinyakov

Предварительной причиной смерти бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова стал анафилактический шок.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash, отметив, что бывший градоначальник российской столицы скончался, не приходя в сознание, во время операции на сердце в мюнхенской клинике Гроссхадерн 10 декабря около 9 утра.

В Германию он и его супруга Елена Батурина прилетели накануне. Лужкову предстояла плановая операция по чистке сосудов, но во время процедуры произошла аллергическая реакция.

Как утверждается, российские власти предложили семье Лужкова помощь с транспортировкой тела и организацией похорон, но родственники не дали своего согласия.

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Его тело планируют доставить в Россию к вечеру 11 декабря – глава агентства, которое займется транспортировкой и организацией похорон уже вылетел из Москвы в Мюнхен. Место похорон пока что не определили.

Также стало известно, что Батурина, которая считается одной из самых богатых женщин России, отказалась везти тело покойного мужа частным спецбортом – тело Юрия Лужкова отправят в последний путь рейсом "Аэрофлота".

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На данный момент его семья занимается документацией, чтобы получить разрешение на транспортировку.

Напомним, что Юрий Лужков занимал пост московского мэра в течение 18 лет – с 1992 до 2010 года.

По поводу его смерти новости "Сегодня" решили вспомнить самые яркие высказывания экс-градоначальника российской столицы об Украине и взаимоотношениях Киева и Москвы.

Также сообщалось, что одним из самых сильных желаний покойного политика было присоединение Крыма к России. Почти шесть лет назад мечты Лужкова сбылись – РФ захватила полуостров и развязала войну на востоке Украины, за что на страну наложили международные санкции. За пять лет оккупации российская экономика потеряла 150 млрд долларов.

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