Смертельное ДТП с автобусом в России: количество жертв растет

Лед под автобусом частично проломился - машина может в любую минуту уйти под воду

Количество погибших в результате аварии с автобусом в российском Забайкалье резко увеличилось.

Российские правоохранители уже подтвердили гибель 19 человек. Среди них – двое детей, а также 47-летний водитель Сергей Кубасов. По словам перевозчика, шофер был опытный. Журналисты утверждают, что у него было 20 лет стажа.

"Все лицензии были, страховка была, водитель опытный, машина проходила все процедуры по техрегламенту: технический, медицинский, регулярный технический государственный осмотры", – утверждает предприниматель Сергей Пнев.

Ранее сообщалось о 15 погибших и 18 пострадавших.

Напомним, что утром 1 декабря в 60 км по пути из российской Читы в Сретенск автобус KIA Grandbird съехал с моста и упал на покрытую льдом реку Куэнга. В машине находилось 44 человека.

На данный момент автобус удалось перевернуть – спасатели готовятся срезать крышу, так как внутри все еще остаются живые люди. Спасательную операцию осложняет то, что лед частично проломился, и автобус может в любую минуту уйти под воду.

Причины аварии устанавливаются. По предварительным данным, трагедия случилась из-за лопнувшего колеса.

По факту случившегося открыли уголовное дело за "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек".

Стоит отметить, что уже вторая крупная авария с российским автобусом на этой неделе – ранее 27 российских туристов пострадали в ДТП в Доминикане.

А ранее в Чехии перевернулся автобус с украинскими рабочими, а результате чего трое украинцев были госпитализированы.

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