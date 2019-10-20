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ДТП с украинцами в Чехии: появились новые данные о пострадавших

20 октября, 19:09

Госпитализация понадобилась трем украинским заробитчанам, которые находились в салоне перекинувшегося автобуса

Фото: firebrno.cz

Фото: firebrno.cz

После дорожной аварии в Чехии, в ходе которой по дороге в Брно перевернулся автобус с украинскими рабочими, были госпитализированы три, а не десять человек, как сообщалось изначально.

Об этом сообщил директор департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев.

"По информации посольства Украины в Чехии, в населенном пункте Несовице, район Вышков, в результате ДТП с участием микроавтобуса 10 граждан Украины получили травмы различной степени тяжести (3 граждан Украины госпитализированы в больницу города Брно)", – сообщил Погорельцев.

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Украинское консульство в Брно выясняет обстоятельства случившегося и вместе с департаментом консульской службы МИД следит за развитием событий.

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Ранее сообщалось, что 19 октября в Венгрии автобус с украинцами попал ДТП- водитель микроавтобуса Mercedes превысил скорость, не справился с управлением и врезался в дерево. В результате случившегося 10 человек пострадали.

Напомним, на окраине Москвы произошла крупная дорожная авария: фура столкнулась с автобусом, в котором находились украинцы. В результате пострадали двое граждан Украины, которых с места аварии эвакуировали на вертолете.

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Источник: УНИАН

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