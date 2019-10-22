Смертельное ДТП в Москве: виновника страшной аварии освободили

Дело водителя "кровавого автобуса", который въехал в переход метро, отправили на повторный суд

Фото: makargeneralov @instagram

В России решили пересмотреть приговор, вынесенный водителю автобуса Виктору Тихонову, из-за которого в 2017 году в Москве погибли четыре и пострадали еще 10 человек.

Мосгорсуд решил удовлетворить апелляцию адвоката Тихонова и, отменив приговор в виде четырех лет колонии, направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции в новом составе суда.

Кроме того, россиянину изменили и меру пресечения – с заключения под стражу на домашний арест. Таким образом, он покинул СИЗО.

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Напомним, что 25 декабря 2017 года автобус под управлением Тихонова выехал на тротуар и, протаранив толпу людей, съехал в подземный переход станции московского метро "Славянский бульвар". В результате пять человека погибли и еще пятнадцать пострадали.

Следователи считают, что ДТП случилось после того, как мужчина по ошибке нажал на педаль газа и, потеряв контроль над автобусом, своевременно его не остановил.

В свою очередь, сторона защиты настаивает на версии о неисправности транспортного средства. Свою вину Тихонов также не признал и утверждает, что сделал для остановки автобуса все, что мог.

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