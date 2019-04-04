Смертельное ДТП в Подмосковье: микроавтобус столкнулся с грузовиком
Водитель микроавтобуса, предположительно, уснул за рулем
Микроавтобус и грузовик столкнулись на трассе в Подмосковье. Об этом сообщили в региональном главке МЧС РФ.
В результате автокатастрофы погибли шесть человек.
"Авария произошла на 65-м километре трассы М-4 "Дон". Большегрузный автомобиль столкнулся с микроавтобусом. Пострадали восемь человек, шестеро из них погибли", – сказали в главке, уточнив, что среди пострадавших – один ребенок.
Водитель микроавтобуса, предположительно, уснул за рулем, передают российские СМИ. Микроавтобус следовал из Тулы в Москву.
"Столкновение произошло в попутном направлении на шестиполосном участке трассы у деревни Вельяминово. Предположительно водитель микроавтобуса уснул за рулем, и безопасная дистанция между микроавтобусом и большегрузом не была соблюдена", – сказал собеседник агентства.
Со своей стороны, руководитель пресс-службы регионального главка МВД Татьяна Петрова сообщила, что микроавтобус врезался в стоявшую в той же полосе фуру "Скания".
"После столкновения загоревшийся микроавтобус был потушен проезжавшими мимо водителями и прибывшими сотрудниками ДПС", – сказала Петрова.
Она добавила, что на месте ДТП работает следственная группа, причины случившегося устанавливаются.
Также сообщалось о серии дорожных аварий в Москве, которая частично парализовала одну из транспортных артерий города.
Напомним, в среду, 3 апреля, в Пекине произошла масштабная авария. Не менее семи человек пострадали в результате ДТП, которое произошло в пекинском районе Яньцин, где 3 апреля на скоростной трассе Пекин-Тибет столкнулись как минимум 16 машин.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram
Вы сейчас просматриваете новость " Смертельное ДТП в Подмосковье: микроавтобус столкнулся с грузовиком". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Одесской области в ДТП с участием маршрутки пострадали семь человек
Авария произошла в Измаиле, где столкнулись микроавтобус Mercedes-Benz и автомобиль BMW