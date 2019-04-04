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Смертельное ДТП в Подмосковье: микроавтобус столкнулся с грузовиком

Сегодня, 09:33

Водитель микроавтобуса, предположительно, уснул за рулем

Фото: ЧП Новомосковск
Фото: ЧП Новомосковск.
Смертельное ДТП в Подмосковье: микроавтобус столкнулся с грузовиком //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/5a3/b87/5ca5a3b87c4b3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/5a3/b87/5ca5a3b87c4b3.jpg Россия Водитель микроавтобуса, предположительно, уснул за рулем

Микроавтобус и грузовик столкнулись на трассе в Подмосковье. Об этом сообщили в региональном главке МЧС РФ.

В результате автокатастрофы погибли шесть человек.

"Авария произошла на 65-м километре трассы М-4 "Дон". Большегрузный автомобиль столкнулся с микроавтобусом. Пострадали восемь человек, шестеро из них погибли", – сказали в главке, уточнив, что среди пострадавших – один ребенок.

Водитель микроавтобуса, предположительно, уснул за рулем, передают российские СМИ. Микроавтобус следовал из Тулы в Москву.

"Столкновение произошло в попутном направлении на шестиполосном участке трассы у деревни Вельяминово. Предположительно водитель микроавтобуса уснул за рулем, и безопасная дистанция между микроавтобусом и большегрузом не была соблюдена", – сказал собеседник агентства.

Со своей стороны, руководитель пресс-службы регионального главка МВД Татьяна Петрова сообщила, что микроавтобус врезался в стоявшую в той же полосе фуру "Скания".

"После столкновения загоревшийся микроавтобус был потушен проезжавшими мимо водителями и прибывшими сотрудниками ДПС", – сказала Петрова.

Она добавила, что на месте ДТП работает следственная группа, причины случившегося устанавливаются.

Также сообщалось о серии дорожных аварий в Москве, которая частично парализовала одну из транспортных артерий города.

Напомним, в среду, 3 апреля, в Пекине произошла масштабная авария. Не менее семи человек пострадали в результате ДТП, которое произошло в пекинском районе Яньцин, где 3 апреля на скоростной трассе Пекин-Тибет столкнулись как минимум 16 машин.

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Тег автобус, Россия, ДТП, погибшие, столкновение, подмосковье

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Источник:

Интерфакс

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