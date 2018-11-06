СМИ рассказали, как окружение Путина разворовывает деньги на армию

Все государственные закупки одного из крупнейших в России производителя ракет — компании корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) — проходят через частную компанию, которая на 20% принадлежит свадебному визажисту Ольге Зориковой. Эта женщина является дочерью главы КТРВ, говорится в материале "Новой газеты".

По данным издания, в 2012 году глава КТРВ Борис Обносов подписал приказ, согласно которому все закупки корпорации и подконтрольных фирм должны осуществляться через уполномоченную организацию. В итоге такой организацией стал "Торговый дом "Звезда-Стрела" из подмосковного Королева. Эта компания получает проценты от заключенных госконтрактов.

Как выяснила "Новая газета", Зорикова, которая в расследовании называется дочерью Обносова, закончила финансовый университет при правительстве РФ. Ольге Зориковой 29 лет. А в 2012-м, когда Борис Обносов своим приказом предоставил королевской "Звезде" право проводить все конкурсы для КТРВ, ей было и вовсе 23 года.

Ольга Зорикова, фото из соцсетей

Выручка фирмы "ТРВ-Инжиниринг", которая ей якобы принадлежит, с 2012 года составила более 12 млрд рублей. По данным журналистов, в эту сумму входит не только процент от госконтрактов. "ТРВ-Инжиниринг" работает напрямую с КТРВ и поставляет этой компании товары и услуги, сказано в материале.

Издание отмечает, что все фигуранты расследования отказались от комментариев.

Напомним, что ранее Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального вскрыл коррупционную схему поставок продовольствия российской армии.

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