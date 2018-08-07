СМИ: Россия не сможет массово производить свой "непобедимый танк"

Россия планировала выпустить более 2 тысяч путинских танков "Армата" Т-14 до 2025 года, однако сейчас их производство оказалось под вопросом. Кремль решил сделать ставку на модернизацию старых моделей.

Эксперты по вооружению критически отнеслись к плану по производству этих танков, называя цифру в более 2 тысяч завышенной. Ведь российские заводы вообще не располагают мощностью, достаточной для того, чтобы за такое короткое время сделать столько танков. К тому же развитие такого производства в мирное время не имеет смысла, говорится в статье немецкого Stern.

Недавно заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов намекнул на то, что производство Т-14 никогда не сможет достичь таких масштабов.

Как отмечает издание, "супертанк" Т-14 стоит примерно 4,3 млн евро. Однако существуют сомнения по поводу того, действительно ли можно построить за эту цену танк, оснащенный современной техникой, и не является ли его производство еще дороже. Таким образом, модернизация старых моделей в таком случае гораздо выгоднее, говорится в публикации.

В то же время производство Т-14 не остановят. В ближайшие два года будет выпущена первая серия танков. Речь идет о 100 боевых машин, которые получит 1-й гвардейский танковый полк Таманской дивизии.

Ранее выпускающийся в США журнал National Interest рассказал о секретном оружии российского танка Т-14 на базе "Арматы" — комплекса активной защиты "Афганит". Якобы она содержит "инновации и некоторые системы, которые раньше не видели".

Напомним, ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в Украине появился "убийца" "Арматы". Речь идет об условно "советском" проекте "Объект 477", известном как "Боксер" или "Молот, который фактически разрабатывался еще во времена УССР.

А танкисты армии США дали свое заключение "Армате" и назвали его уязвимые места.