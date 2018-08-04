СМИ: Россия отправила США секретное письмо по Сирии

Секретное письмо с предложениями по Сирии отправил 19 июля глава Генштаба России Валерий Герасимов председателю Объединенного комитета начальников штабов генерал-майору Джозефу Данфорду. Об этом говорится в правительственной докладной записке США.

"Россия использовала тщательно охраняемый канал связи с высшим генеральным штабом Америки, чтобы предложить сотрудничество ... в восстановлении Сирии и репатриации беженцев", – говорится в сообщении.



В письме Россия подчеркнула, что сирийскому режиму не хватает оборудования, топлива, других материалов и средств, необходимых для восстановления страны и приема беженцев, которые возвращаются домой.



Важно отметить, что план РФ получил "ледяной прием" в Вашингтоне. Однако США будут поддерживать такие усилия в случае возможности политического решения конфликта в Сирии и проведения выборов под наблюдением ООН.



Предложение Москвы иллюстрирует то, как Россия, помогая переломить ход войны в пользу сирийского президента Башара Асада, оказывает давление на Вашингтон, чтобы помочь в восстановлении районов, находящихся под контролем режима. Это, вероятно, может еще больше укрепить власть Асада.



Напомним, лидеру Северной Кореи передали письмо от Трампа. Письмо было передано Майком Помпео своему коллеге их КНДР, который должен передать его Ким Чен Ыну.



Ранее, Надежда Савченко написала письмо Путину с просьбой разблокировать обмен пленными.



Также российский режиссер Александр Сокуров написал открытое письмо президенту Украины Петру Порошенко, в котором для освобождения голодающего в российской колонии с 14 мая политзаключенного украинского режиссера Олега Сенцова предложил президенту начать отношения между Украиной и Россией "с белого листа".