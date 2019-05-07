СМИ узнали основную версию в расследовании авиакатастрофы в "Шереметьево"

Подозрения в адрес пилотов связаны с их действиями при посадке, когда электростатический разряд пробил фюзеляж и вывел из строя автоматику

Фото: AFP

Основной версией в расследовании катастрофы самолета SSJ-100 "Аэрофлота", жертвами которой стал 41 человек, стали неверные действия пилотов. Параллельно следствие разбирается с наземными службами, которые, возможно, оперативно не отреагировали на ЧП, пишет "Коммерсантъ",

Подозрения в адрес пилотов связаны с их действиями при посадке, когда электростатический разряд пробил фюзеляж и вывел из строя автоматику управления самолетом. Заход в ручном режиме, по мнению близких к расследованию аварии источников газеты, оказался сложным: пилоты могли ориентироваться только на показания приборов и собственные навыки. Из-за неизрасходованного топлива Superjet садился с максимальной массой. Это создало дополнительные трудности для приземления.

Самолет снизился к взлетно-посадочной полосе с перелетом более километра и превышением путевой скорости на 30 км/ч. Даже в таких условиях посадка, по мнению экспертов, была вполне безопасной. Но в результате еще одной возможной ошибки летчиков самолет слишком жестко коснулся колесами бетонки и совершил несколько отскоков от ВПП. Стойки шасси продавили топливные баки самолета, керосин из них выплеснулся на двигатели и загорелся. Пассажиры из задней части самолета получили травмы из-за "прыжков" лайнера и не могли выбраться из салона самостоятельно. Горящий вокруг авиационный керосин не оставил раненым никаких шансов на выживание.

Официальный представитель СКР Светлана Петренко сообщила, что среди других версий рассматриваются недостаточная квалификация диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта, неисправность самого воздушного судна и даже неблагоприятные метеоусловия. Окончательные выводы о причинах происшествия сделают специалисты МАК и Следственного комитета.

Напомним, 5 мая в московском аэропорту "Шереметьево" загорелся пассажирский лайнер российского производства Sukhoi Superjet 100. Инцидент произошел при аварийной посадке самолета вскоре после вылета по рейсу Москва – Мурманск. Авиалайнер сделал несколько кругов над Московской областью, подал сигнал бедствия и резко пошел на снижение. При этом приземлиться с первого раза лайнеру не удалось. Со второй попытки пилот ударился шасси и носом самолета о полосу, после чего воздушное судно загорелось. Как стало известно, жертвами пожара на борту самолета стал 41 человек. В Мурманской области РФ объявили трехдневный траур.

Позже была названа основная причина гибели людей. Как рассказали участники авиакатастрофы, "некоторые пассажиры стали в панике доставать свои вещи с полок. Это затруднило эвакуацию людей с задних рядов авилайнера, и они погибли в огне". В то же время в Следственном комитете РФ рассматривают различные версии произошедшего, среди которых недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта; неисправность воздушного судна; неблагоприятные метеоусловия.

В свою очередь командир сгоревшего в "Шереметьево" самолета восстановил хронологию катастрофы. Он подтвердил, что самолет загорелся после посадки, а не полете, хотя именно в воздухе в него ударила молния.

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