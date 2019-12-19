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"Сначала было смешно": очевидцы о стрельбе в центре Москвы

19 декабря, 19:32

"Полиция бегает вокруг нас, люди продолжают бежать в истерике", - говорит девушка, наблюдавшая за происходящим из кафе

Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina

Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina

Очевидцы теракта в центре Москвы поделились своими впечатлениями от увиденного.

"Сначала было смешно, теперь вообще не смешно. Я просто не понимала весь ужас ситуации. Я думала, что наша полиция очень быстро со всем разберется. Очень страшно сейчас сидеть, потому что полиция бегает вокруг нас, люди продолжают бежать в истерике. Мы продолжаем сидеть в заведении, нас не выпускают – здесь просто все оцепили. Просто ужас какой-то", – говорит наблюдавшая за развитием событий девушка Дарья.

Ранее она попала на видео с началом стрельбы – на снятых кадрах видно, как девушка смеется, не осознавая серьезности происходящего.

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"Вышли с работы, буквально 50 метров прошли в сторону Кузнецкого моста. Через дорогу шел мужик в черном с автоматом. Начал стрелять, убил ДПСника, пошел дальше. Он весь в черном был одет, но лица его мы не видели", – говорит другой очевидец.

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Напомним, инцидент произошел 19 декабря. По предварительной информации, трое неизвестных ворвались в приемную ФСБ на улице Кузнецкий мост и открыли стрельбу, в ходе которой двое нападавших были убиты, а один выбежал на улицу, продолжая стрелять.

Добежав до улицы Большая Лубянка, он забаррикадировался в одном из помещений и периодически вел огонь по прибывшим бойцам Центра специальных назначений ФСБ и ОМОН. В ходе спецоперации преступника убили, но вскоре СМИ сообщили о новой стрельбе.

Российские спецслужбы уже классифицировали случившееся как теракт, а также возбудили уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов".

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Россия Москва стрельба ФСБ расстрел теракты Лубянка

Источник: Сегодня

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