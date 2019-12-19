Стрельба в центре Москвы: подробности, видео с места ЧП

Предположительно, произошло нападение на здание ФСБ на московской Лубянке

В российской столице, где ранее возле метро обнаружили два трупа с огнестрельными ранениями, произошла новая стрельба, в результате чего несколько человек пострадали, а один мог погибнуть.

Предположительно, произошло нападение на здание ФСБ на московской Лубянке. По другой версии, неизвестный мужчина забаррикадировался в одном из зданий на Большой Лубянке и открыл огонь по прохожим.

Ссылаясь на очевидцев, Telegram-канал Baza сообщает об автоматных очередях, которые слышны на улице и по укрывающимся за машиной сотрудникам полиции.

В городе введен план "Сирена".

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По неподтвержденной официально информации, были ранены три человека, один из них – сотрудник дорожно-патрульной службы – скончался, но в чатах силовых структур сообщают о четырех погибших.

Проезжавшая мимо скорая помощь забрала троих потерпевших, среди которых предположительно может быть погибший.

В соцсети попало видео с места случившегося, на котором посетительницы кафе громко смеются и проявляют завидное спокойствие, несмотря на стрельбу.

В связи с произошедшим на место ЧП стягивают спецназ. Дорожное движение перекрыто, а все близлежащие здания закрыты.

Напомним, в прошлом году на станции метро Курская в Москве неизвестный мужчина убил полицейского.

А несколько дней назад на парковке в жилом районе города обнаружили тело чемпиона мира по тайскому боксу Ашота Боляна – мужчину застрелили возле его автомобиля Infinity и какое-то время он лежал мертвым на парковке.

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