Со счетов российского Сбербанка за месяц сняли 1,2 млрд долларов

Издание связывает отток с валютных депозитов с опасениями россиян, что против госбанков могут ввести санкции США

Частные клиенты в августе сняли с валютных депозитов Сбербанка РФ 1,2 млрд долларов, в остальных банках России – еще около 300 миллионов долларов. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на данные Центробанка РФ и консалтинговой компании Frank RG.

Издание связывает отток с валютных депозитов с опасениями россиян, что против госбанков могут ввести санкции США. В Сбербанке заявили, что при объеме валютной части баланса 94-95 млрд долларов отток средств с вкладов стоит расценивать как "результат управляемой эволюции баланса банка".

В целом объем валютных депозитов в российском Сбербанке с начала года снизился на 10%. Средства в валюте занимают примерно 29% от всех вкладов.

12 сентября глава ВТБ Андрей Костин заявил, что если США запретят российским госбанкам расчеты в долларах, клиенты смогут забрать деньги с долларовых депозитов после конвертации в другую валюту. Глава Сбербанка РФ Герман Греф после этого заявил, что в его банке "о таком не думали даже в самых страшных сценариях".

По данным СМИ, чистый отток капитала из России в январе-августе 2018 года вырос втрое и составил 26,5 млрд долларов.

Напомним, российский банковский сектор находится под санкциями США и ЕС. Кредитные организации не могут привлекать средства на американском и европейском финансовых рынках. В санкционных списках оказались Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Внешэкономбанк, Россельхозбанк, а также Банк Москвы. Пекин пока не вводит санкции в отношении России, но 16 сентября также стало известно, что китайские банки уже присоединились к ограничениям.

Как сообщалось, бывшая "дочка" российского Сбербанка закрывает все отделения в Украине.

Паритетбанк весной 2018 года повторно обратился к НБУ за разрешением на покупку российского Сбербанка. НБУ до 25 сентября определится с заявкой белорусского Паритетбанка на покупку украинской "дочки" российского Сбербанка.