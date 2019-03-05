Проблема 2024: зачем Путин и Лукашенко затеяли "союзное строительство" России с Беларусью

По мнению политолога, создание Союзного государства выгодно и Путину, и Лукашенко

Лукашенко и Путин. Фото: Getty Images

Проблема 2024: зачем Путин и Лукашенко затеяли "союзное строительство" России с Беларусью Людмила Грубник //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/e82/649/5c7e82649c10b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/e82/649/5c7e82649c10b.jpg 2019-03-05T16:30:00+02:00 Россия По мнению политолога, создание Союзного государства выгодно и Путину, и Лукашенко

Заявления президента Беларуси Александра Лукашенко о поддержке союзного строительства с Россией говорят о его желании сохранить свой пост и при этом не потерять поддержку восточного соседа.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

При этом, по его словам, у Кремля есть свой взгляд на эту ситуацию. И они не намерены просто так поддерживать Беларусь.

"Лукашенко хочет сохранить власть, он хочет остаться президентом Беларуси настолько долго, насколько это возможно. Но, с одной стороны, есть давление России, связанное с тем, что россияне не хотят просто так финансировать белорусский режим, они хотят больше контроля над белорусской экономикой и белорусской управленческой системой", – говорит Фесенко.

Как предполагает эксперт, на столе переговоров сейчас находится проект будущего России и Беларуси. И главы государств решают, кто и какую роль в нем займет.

"Есть проблема 2024. У Путина заканчивается четвертый срок, и он говорил, что больше не будет баллотироваться, потому что это противоречит конституции. Но соблюдает букву закона, но его окружение хочет, чтобы он остался. И они прокручивают сценарии, как это может быть. И один из сценариев – Путин может возглавить Союзное государство России и Беларуси. Речь не идет, что Беларусь станет частью Российской Федерации. Речь идет именно о создании некого Союзного государства. Будет некая надстройка – как будет называться пост руководителя, каким будет его статус. Один из вариантов – то, что Путин его возглавит. По слухам, Лукашенко хочет себе пост премьер-министра. Путин становится президентом, Лукашенко становится премьер-министром. Как будет ситуация дальше, станет понятно в течение ближайших год-два", – дополняет эксперт.

Напомним, Беларусь сохраняет абсолютную приверженность идее союзного строительства с Россией. При этом, как заявил глава государства Александр Лукашенко, основным принципом соответствующего проекта является создание равных условий.

А ранее мы писали, что Лукашенко всеми силами пытается не допустить размещения в Беларуси российской военной базы, чтобы избежать повторения крымского сценария. Такое мнение выразил белорусский аналитик, эксперт "Украинского института будущего" Игорь Тышкевич.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Проблема 2024: зачем Путин и Лукашенко затеяли "союзное строительство" России с Беларусью". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР: Людмила Грубник Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.