Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,83
30,41
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Россия

Проблема 2024: зачем Путин и Лукашенко затеяли "союзное строительство" России с Беларусью

Сегодня, 16:30

По мнению политолога, создание Союзного государства выгодно и Путину, и Лукашенко

Лукашенко и Путин
Лукашенко и Путин. Фото: Getty Images
Проблема 2024: зачем Путин и Лукашенко затеяли "союзное строительство" России с Беларусью //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/e82/649/5c7e82649c10b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/e82/649/5c7e82649c10b.jpg Россия По мнению политолога, создание Союзного государства выгодно и Путину, и Лукашенко

Заявления президента Беларуси Александра Лукашенко о поддержке союзного строительства с Россией говорят о его желании сохранить свой пост и при этом не потерять поддержку восточного соседа.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

При этом, по его словам, у Кремля есть свой взгляд на эту ситуацию. И они не намерены просто так поддерживать Беларусь.

"Лукашенко хочет сохранить власть, он хочет остаться президентом Беларуси настолько долго, насколько это возможно. Но, с одной стороны, есть давление России, связанное с тем, что россияне не хотят просто так финансировать белорусский режим, они хотят больше контроля над белорусской экономикой и белорусской управленческой системой", – говорит Фесенко.

Как предполагает эксперт, на столе переговоров сейчас находится проект будущего России и Беларуси. И главы государств решают, кто и какую роль в нем займет.

"Есть проблема 2024. У Путина заканчивается четвертый срок, и он говорил, что больше не будет баллотироваться, потому что это противоречит конституции. Но соблюдает букву закона, но его окружение хочет, чтобы он остался. И они прокручивают сценарии, как это может быть. И один из сценариев – Путин может возглавить Союзное государство России и Беларуси. Речь не идет, что Беларусь станет частью Российской Федерации. Речь идет именно о создании некого Союзного государства. Будет некая надстройка – как будет называться пост руководителя, каким будет его статус. Один из вариантов – то, что Путин его возглавит. По слухам, Лукашенко хочет себе пост премьер-министра. Путин становится президентом, Лукашенко становится премьер-министром. Как будет ситуация дальше, станет понятно в течение ближайших год-два", – дополняет эксперт.

Напомним, Беларусь сохраняет абсолютную приверженность идее союзного строительства с Россией. При этом, как заявил глава государства Александр Лукашенко, основным принципом соответствующего проекта является создание равных условий.

А ранее мы писали, что Лукашенко всеми силами пытается не допустить размещения в Беларуси российской военной базы, чтобы избежать повторения крымского сценария. Такое мнение выразил белорусский аналитик, эксперт "Украинского института будущего" Игорь Тышкевич.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Россия, Путин, Беларусь, Лукашенко, фесенко, сближение, союзное государство

Вы сейчас просматриваете новость " Проблема 2024: зачем Путин и Лукашенко затеяли "союзное строительство" России с Беларусью". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР:

Людмила Грубник

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Минск готов к пересмотру подходов к интеграции с Россией

Сегодня, 10:37

Лукашенко отметил, что исторически самое широкое поле для взаимодействия сложилось с Россией

Лукашенко в шутку предложил включить Россию в состав Беларуси

1 марта, 16:03

Белорусский лидер также "потроллил" Путина, предложив возглавить союзное государство

Яна Соломко впервые поделилась снимком с супругом

Почему певица Руслана годами не платит за коммунальные услуги?

"Никогда не были освободителями": советских солдат лишили званий

В марте украинцев накроет "черная неделя": конфликты, болезни

Бывшую ведущую Орел и решка не пустили в Украину

Ани Лорак после новости о разводе снялась с дочерью в фотосессии

Снежные прогулки: Юрий Горбунов гуляет с подросшим сыном

Две стиляги: Ани Лорак восхитила новым снимком с дочерью

Николай Тищенко откровенно о жизни с молодой женой

"Новичка" не пожалеют": пропагандистка Скабеева испугалась
Загрузка...

Новый закон о государственном языке: за оскорбление будут штрафовать, а чиновникам придется получить сертификаты

Сегодня, 07:38

Чиновников не будут наказывать за общение в быту, но готовят новые квоты

Субсидии стали наличными: как это будет работать

Сегодня, 07:19

Как теперь украинцы будут платить за "коммуналку"

Инвестиции на маленькие суммы: куда вложиться, чтобы не обесценить деньги

Вчера, 07:00

"Сегодня" подсчитала, на чем заработать, имея немного денег 

Без транзита российского газа: много ли потеряет Украина

3 марта, 07:51

В 2019 году завершается 10-летний договор между Украиной и Россией о транзите газа в Европу

Экс-король Малайзии выгнал «Мисс Москву» из дворца со скандалом

Самая высокооплачиваемая модель мира снялась полностью голой

МиГ-21 Индии может похоронить контракт с США на поставку F-16