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В России столкнулись два истребителя-бомбардировщика – СМИ

Сегодня, 10:32

У россиян продолжаются проблемы с военными самолетами – на этот раз ЧП произошло с Су-34

Самолет Су-34
Самолет Су-34. Фото: Минобороны РФ
В России столкнулись два истребителя-бомбардировщика – СМИ https://www.segodnya.ua/i/image_610x343/media/image/5c4/18e/b22/5c418eb2242aa.jpg https://www.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5c4/18e/b22/5c418eb2242aa.jpg Россия У россиян продолжаются проблемы с военными самолетами – на этот раз ЧП произошло с Су-34

Над Татарским проливом в Хабаровском крае (Россия) произошло чрезвычайное происшествие с участием двух военных самолетов Су-34. Как сообщил источник в силовых структурах региона, самолеты могли столкнуться в воздухе.

"По предварительным данным, авария произошла над Татарским проливом. Недалеко от поселка Нельма Советско-Гаванского района пропали с радаров два Су-34, предположительно они столкнулись в воздухе", – сказал источник и добавил, что экипаж одного самолета катапультировался.

Сейчас спасатели проводят поисковую операцию, судьба второго экипажа устанавливается.

Отметим, что крушения военных самолетов в России уже давно не в диковинку. Так, самое свежее ЧП произошло в декабре, когда истребитель МиГ-29 частично развалился в воздухе. В ходе полета над Краснодарским краем от боевого самолета отвалились запасные топливные баки.

В октябре в Подмосковье области рухнул истребитель МиГ-29 – во время полета пилоты потеряли контроль над управлением машиной и катапультировались.

Мы также писали о крушении самолета МиГ-31 в российской Нижегородской области в сентябре. В результате случившегося экипаж боевого самолета также не пострадал.

Россия, самолет, истребитель, Су-34

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Источник:

ТАСС

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