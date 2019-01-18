В России столкнулись два истребителя-бомбардировщика – СМИ
У россиян продолжаются проблемы с военными самолетами – на этот раз ЧП произошло с Су-34
Над Татарским проливом в Хабаровском крае (Россия) произошло чрезвычайное происшествие с участием двух военных самолетов Су-34. Как сообщил источник в силовых структурах региона, самолеты могли столкнуться в воздухе.
"По предварительным данным, авария произошла над Татарским проливом. Недалеко от поселка Нельма Советско-Гаванского района пропали с радаров два Су-34, предположительно они столкнулись в воздухе", – сказал источник и добавил, что экипаж одного самолета катапультировался.
Сейчас спасатели проводят поисковую операцию, судьба второго экипажа устанавливается.
Отметим, что крушения военных самолетов в России уже давно не в диковинку. Так, самое свежее ЧП произошло в декабре, когда истребитель МиГ-29 частично развалился в воздухе. В ходе полета над Краснодарским краем от боевого самолета отвалились запасные топливные баки.
В октябре в Подмосковье области рухнул истребитель МиГ-29 – во время полета пилоты потеряли контроль над управлением машиной и катапультировались.
Мы также писали о крушении самолета МиГ-31 в российской Нижегородской области в сентябре. В результате случившегося экипаж боевого самолета также не пострадал.
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