Сравнил пропагандиста с нацистом: в Питере арестовали активиста за пикет против Соловьева

В Санкт-Петербурге Петроградским районным судом на 10 суток арестован Павел Иванкин – участник пикета против известного российского пропагандистского телеведущего Владимира Соловьева. Об этом сообщает издание "Фонтанка".

Акция состоялась 2 ноября возле Дворца культуры имени Ленсовета, где Соловьев должен был выступить с лекцией. Правоохранители задержали семерых активистов, однако позже шестерых человек отпустили. В тоже время на Иванкина составили протокол о неповиновении законному требованию сотрудника полиции.

На одном из плакатов, с которым стояли участники пикета, Соловьева сравнили с идеологом расизма и главным редактором антисемитской газеты в нацистской Германии Юлиусом Штрейхером, которого в ходе Нюрнбергского процесса казнили по приговору Международного военного трибунала за преступления против человечности.

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