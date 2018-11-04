Сравнил пропагандиста с нацистом: в Питере арестовали активиста за пикет против Соловьева

Сегодня, 13:45

Задержанному вменяют неповиновение сотруднику полиции

Фото: facebook.com/vrsoloviev
Фото: facebook.com/vrsoloviev

В Санкт-Петербурге Петроградским районным судом на 10 суток арестован Павел Иванкин – участник пикета против известного российского пропагандистского телеведущего Владимира Соловьева. Об этом сообщает издание "Фонтанка".

Акция состоялась 2 ноября возле Дворца культуры имени Ленсовета, где Соловьев должен был выступить с лекцией. Правоохранители задержали семерых активистов, однако позже шестерых человек отпустили. В тоже время на Иванкина составили протокол о неповиновении законному требованию сотрудника полиции.

На одном из плакатов, с которым стояли участники пикета, Соловьева сравнили с идеологом расизма и главным редактором антисемитской газеты в нацистской Германии Юлиусом Штрейхером, которого в ходе Нюрнбергского процесса казнили по приговору Международного военного трибунала за преступления против человечности.

Как сообщалось, на днях в России автора статей о ЧВК "Вагнер" обвинили в измене Родине.Военному эксперту Владимиру Неелову вменяют передачу иностранным государствам сведений, составляющих государственную тайну.

Также мы писали о том, что в РФ петербуржца арестовали за демонстрацию надувного утенка.
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