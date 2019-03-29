США никогда не отменят санкции против России – Медведев
Медведев заявил, что последние 100 лет Россия практически всегда находилась под санкциями
Санкции США в отношении России никогда отменены не будут, заявил премьер РФ Дмитрий Медведев.
"Я могу прямо ответить: никогда они (США – Ред.) не отменят санкции в отношении России, потому что вся их политика за последние 100 лет была построена на бесконечном применении санкций в отношении нашей страны, как бы она ни называлась – Советский Союз, Российская Федерация", – сказал Медведев.
"У нас не было вообще промежутка в истории, когда бы этих санкций не существовало вообще. И это очень прискорбно", – отметил глава правительства.
Ранее Дмитрий Медведев заявлял, что из-за санкций, которые западные страны ввели против России за нарушения ею международных норм и договоренностей, Россия потеряла приблизительно 100 млрд долларов.
Напомним, что очень скоро Россия может официально перейти в категорию стран, находящихся под санкциями, что отразится на компаниях, которые ведут с ней бизнес.
Кроме того, в апреле стало известно, что из-за новых санкций США в общей сложности российские миллиардеры за день потеряли больше 12 миллиардов долларов.
Как известно большой пакет санкций против России был введен после незаконной аннексии Крыма и начала агрессии на Донбассе.
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