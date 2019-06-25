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Стало известно, как "наказали" менеджмент "Аэрофлота" за крушение SSJ-100 в Шереметьево

25 июня, 15:37

Это предусматривают правила компании, заявил ее гендиректор Виталий Савельев

Скриншот
Скриншот.

Руководство "Аэрофлота" останется без премий по итогам 2019 года из-за Sukhoi Superjet 100, который разбился в "Шереметьево" 5 мая. Об этом заявил гендиректор авиакомпании Виталий Савельев на годовом собрании акционеров.

Лишение премий из-за катастроф предусматривает KPI менеджмента, объяснил он.

"Поэтому после случившегося, то есть второй квартал и далее менеджмент никаких премий получать не будет", – сказал Савельев.

Напомним, 5 мая в московском аэропорту "Шереметьево" загорелся пассажирский лайнер российского производства Sukhoi Superjet 100. Инцидент произошел при аварийной посадке самолета вскоре после вылета по рейсу Москва – Мурманск. Авиалайнер сделал несколько кругов над Московской областью, подал сигнал бедствия и резко пошел на снижение. При этом приземлиться с первого раза лайнеру не удалось. Со второй попытки пилот ударился шасси и носом самолета о полосу, после чего воздушное судно загорелось. Как стало известно, жертвами пожара на борту самолета стал 41 человек. В Мурманской области РФ объявили трехдневный траур.

От вылета пассажирского лайнера Sukhoi Superjet 100 из Москвы в направлении Мурманска и до момента, когда самолет потушили из-за пожара, начавшегося после аварийной посадки, прошло 46 минут.


Видео: facebook.com/oldLentach

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Тег пожар, премия, авиакатастрофа, Аэрофлот, шереметьево

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