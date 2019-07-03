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Стало известно о месте службы погибших российских подводников

3 июля, 04:14

По данным российского военного ведомства, глубоководный аппарат находится в военно-морской базе Североморск

Иллюстрация
Иллюстрация. Фото: Pixabay

Моряки, погибшие в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате, числились в списках личного состава одной из военных частей Санкт-Петербурга. Об этом сообщает "Фонтанка".

Как отмечает издание, часть является секретным объектом, в открытых источниках она отмечена как "эксплуатант атомных глубоководных станций". Подчеркивается, что подразделение подчинено Главному управлению глубоководных исследований Министерства обороны РФ.

Согласно информации в открытых источниках, на вооружении бригады подводников состоят автономные глубоководные станции проектов 18510 и 1910. Издание отмечает, что эти аппараты похожи на глубоководную атомную подводную лодку АС-12, на которой, по неофициальным данным, и произошло возгорание.

Ранее стало известно, что среди погибших подводников были семь капитанов первого ранга и два Героя России. 

Как сообщалось, 2 июля в Минобороны РФ сообщили, что при пожаре на научно-исследовательском глубоководном аппарате погибли четырнадцать моряков-подводников ВМФ России.


"1 июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-Морского Флота России, в ходе проведения биометрических измерений возник пожар. 14 моряков-подводников погибли в результате отравления продуктами горения", - заявили в Минобороны РФ.

По данным российского военного ведомства, глубоководный аппарат находится в военно-морской базе Североморск (главная база Североного флота). На данный момент очаг возгорания ликвидирован, сказали в Минобороны.

"Причины произошедшего устанавливаются", – добавили в ведомстве.

Напомним, что прошлой осенью на учениях вооруженных сил России в Дагестане также погибли военнослужащие – во время отработки десантирования в городе Каспийск затонул бронетранспортер, в котором находились двое солдат.

Кроме того, ранее в этом году российские солдаты погибли на учениях, которые проходили в непризнанной республике Абхазия. Во время следования колонны боевой техники в пункт постоянной дислокации один из бронетранспортеров сорвался в обрыв. В результате четверо военных скончались и еще двое получили тяжелые травмы.

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Тег Россия, пожар, моряки, подлодка, субмарина

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