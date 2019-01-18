Столкновение бомбардировщиков в России: появились новые детали
Один из самолетов смог приземлиться с отказавшим двигателем, а другому повезло меньше
Российские военные в ходе спасательной операции обнаружили и подобрали двух летчиков истребителя-бомбардировщика Су-34 в Японском море, который столкнулся с другим самолетом, сообщили в Минобороны РФ.
"18 января в 08:07 по Москве (07:07 по Киеву – Ред.) при выполнении планового учебно-тренировочного полета над акваторией Японского моря в 35 км от берега при отработке маневрирования произошло касание в воздухе двух самолетов Су-34 дальневосточного объединения ВВС и ПВО", – сообщили в российском военном ведомстве.
Спасательная операция проходит в сложных метеорологических условиях: сильный ветер и волнение моря 4 балла. Военные бросили на поиски летчиков самолет Ан-12 и два вертолета Ми-8 поисково-спасательных сил. Также в СМИ пишут, что в спасательной операции задействованы шесть кораблей и противолодочный самолета Ту-142.
В итоге удалось обнаружить спасательный плот, с которого на борт вертолета Ми-8 подняли двух летчиков.
"С первого захода экипаж вертолета завис над индивидуальным спасательным плотом и летчики (по одному) были подняты на борт вертолета. Состояние удовлетворительное", – заявили военные.
Также от источника стало известно, что после столкновения двух бомбардировщиков, один Су-34 таки смог приземлиться с отказавшим двигателем.
Напомним, сегодня сообщалось, что в России столкнулись два истребителя-бомбардировщика Су-34. Стало известно, что авария произошла над Татарским проливом в Хабаровском крае.
Отметим, что крушения военных самолетов в России уже давно не в диковинку. Так, самое свежее ЧП произошло в декабре, когда истребитель МиГ-29 частично развалился в воздухе. В ходе полета над Краснодарским краем от боевого самолета отвалились запасные топливные баки.
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