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Главная   Мировые новости   Россия

Столкновение бомбардировщиков в России: появились новые детали

Сегодня, 12:28

Один из самолетов смог приземлиться с отказавшим двигателем, а другому повезло меньше

Су-34
Су-34. Фото: Минобороны РФ
Столкновение бомбардировщиков в России: появились новые детали https://www.segodnya.ua/i/image_610x343/media/image/5c4/1a7/cc3/5c41a7cc35ce1.jpg https://www.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5c4/1a7/cc3/5c41a7cc35ce1.jpg Россия Один из самолетов смог приземлиться с отказавшим двигателем, а другому повезло меньше

Российские военные в ходе спасательной операции обнаружили и подобрали двух летчиков истребителя-бомбардировщика Су-34 в Японском море, который столкнулся с другим самолетом, сообщили в Минобороны РФ.

"18 января в 08:07 по Москве (07:07 по Киеву – Ред.) при выполнении планового учебно-тренировочного полета над акваторией Японского моря в 35 км от берега при отработке маневрирования произошло касание в воздухе двух самолетов Су-34 дальневосточного объединения ВВС и ПВО", – сообщили в российском военном ведомстве.

Спасательная операция проходит в сложных метеорологических условиях: сильный ветер и волнение моря 4 балла. Военные бросили на поиски летчиков самолет Ан-12 и два вертолета Ми-8 поисково-спасательных сил. Также в СМИ пишут, что в спасательной операции задействованы шесть кораблей и противолодочный самолета Ту-142.

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В итоге удалось обнаружить спасательный плот, с которого на борт вертолета Ми-8 подняли двух летчиков.

"С первого захода экипаж вертолета завис над индивидуальным спасательным плотом и летчики (по одному) были подняты на борт вертолета. Состояние удовлетворительное", – заявили военные.

Также от источника стало известно, что после столкновения двух бомбардировщиков, один Су-34 таки смог приземлиться с отказавшим двигателем.

Напомним, сегодня сообщалось, что в России столкнулись два истребителя-бомбардировщика Су-34. Стало известно, что авария произошла над Татарским проливом в Хабаровском крае.

Отметим, что крушения военных самолетов в России уже давно не в диковинку. Так, самое свежее ЧП произошло в декабре, когда истребитель МиГ-29 частично развалился в воздухе. В ходе полета над Краснодарским краем от боевого самолета отвалились запасные топливные баки.

Россия, самолет, летчики, истребитель, бомбардировщик, Су-34

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Источник:

Интерфакс-Украина

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