В российском колледже произошла стрельба: есть погибшие

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Один человек погиб и еще трое получили ранения в результате стрельбы, которую устроил студент в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства в Благовещенске.

Об этом сообщили агентству "Интерфакс" в областном Минздраве РФ.

"Информация пока предварительная, один погиб и трое пострадали. Ранены, предварительно, двое подростков и один молодой человек", – сообщил собеседник агентства.

Район вокруг учебного заведения оцеплен, там слышны выстрелы. Люди выбегали из здания без верхней одежды.

Telegram-канал Mash сообщает, что стрелок-студент пришел к зданию с оружием, ранил двух сокурсников и застрелился сам. На месте работают скорая и полиция.

По предварительной информацией, огонь в Благовещенске открыл 18-летний студент 4 курса местного колледжа. По предварительным данным, при стрельбе погиб его однокурсник Алексей Голубничий (на фото).

Напавший на Амурский колледж строительства и жилищно-коммунального хозяйства зашёл в учебную аудиторию и открыл огонь по студентам. По словам однокурсников, он стрелял жертвам в спину.

Также сообщается, что студент открыл стрельбу в колледже Благовещенска после того, как его выгнали из аудитории за опоздание.

Его попросили выйти во время начавшегося занятия, через какое-то время он вернулся с пятизарядным ружьем в руках и начал стрелять.

Другие учащиеся характеризуют его как тихого и спокойного парня.

Напомним, что стрельба в школах и колледжах — частое явление в разных странах мира.

Например, газета The Washington Post подсчитала, что с 1 января по 18 мая 20198 года в результате 16 разных инцидентов со стрельбой в школах страны погибли 29 учащихся и преподавателей. За тот же период, указало издание, потери Пентагона — как боевые, так и небоевые — составили 13 человек. С апреля 1999 года по март 2018 года свыше 187 тыс. учащихся по меньшей мере в 193 учебных заведениях столкнулись с вооруженным насилием во время занятий.

Напомним, ранее в ночном клубе в штате Огайо произошла стрельба, в результате которой погибла женщина и семь человек получили ранения.

Также в результате стрельбы, открытой неизвестным в многоквартирном жилом комплексе в городе Сан-Бернардино, штат Калифорния, пострадали десять человек, включая детей.

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