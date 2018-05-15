Суд арестовал Алексея Навального за акцию "Он нам не царь"

Тверской районный суд Москвы арестовал российского оппозиционера Алексея Навального на 30 суток за повторное нарушение правил проведения митинга из-за акции 5 мая "Он нам не царь". Об этом сам Навальный сообщил в Twitter.

"30 суток ареста", – кратко написал Навальный, а позже добавил. – "30 суток уже дали, а "суд" все еще продолжается. Новое дело рассматривают. Очень странное ощущение. Ну все-таки сейчас пятый срок Путина. Должно же хоть что-то отличаться от четвертого срока".

Отметим, против Навального также возбудили дело об административном правонарушении по части 2 статьи 19.3 КоАП (неповиновение требованию полицейского). Решение по нему будет оглашено позднее.

Изначально заседание было назначено на 11 мая, однако судья перенес рассмотрение обоих дел на 15 мая.

Как сообщалось, Алексея Навального задержали 5 мая в Москве на Пушкинской площади, где проходил несогласованный с российскими властями митинг "Он нам не царь". Ему удалось выступить, но сразу же после этого силовики унесли его в автозак ногами вперед.

Как писал сайт "Сегодня", в разных городах России на антипутинских акциях задержаны сотни человек, против людей применяют силу. Российские силовики сильно не разбирались и паковали в автозаки даже простых прохожих. Всего по итогам митингов в 26 городах известно о более 1500 задержанных, среди них более 700 в Москве и более 500 в Петербурге.

Как известно, накануне масштабных акций протеста штаб Навального огласил требования, с которыми, по их мнению, должны выступать москвичи. Это реальная борьба со взяточничеством и бедностью; возврат выборов на всех уровнях власти, обеспечение настоящей политической конкуренции; проведение полномасштабной судебной реформы; освобождение всех политзаключённых; свобода СМИ и в интернете; роспуск Роскомнадзора; соблюдение прав россиян на тайну переписки и мирные собрания, гарантированные Конституцией РФ.