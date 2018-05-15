Суд арестовал Алексея Навального за акцию "Он нам не царь"

Сегодня, 18:08

Российского оппозиционера признали виновным в повторном нарушении правил проведения митинга и неповиновении требованию полицейского

Алексей Навальный. Фото: AFP
Алексей Навальный. Фото: AFP

Тверской районный суд Москвы арестовал российского оппозиционера Алексея Навального на 30 суток за повторное нарушение правил проведения митинга из-за акции 5 мая "Он нам не царь". Об этом сам Навальный сообщил в Twitter.

"30 суток ареста", – кратко написал Навальный, а позже добавил. – "30 суток уже дали, а "суд" все еще продолжается. Новое дело рассматривают. Очень странное ощущение. Ну все-таки сейчас пятый срок Путина. Должно же хоть что-то отличаться от четвертого срока".

1526396543.7017

Отметим, против Навального также возбудили дело об административном правонарушении по части 2 статьи 19.3 КоАП (неповиновение требованию полицейского). Решение по нему будет оглашено позднее.

Изначально заседание было назначено на 11 мая, однако судья перенес рассмотрение обоих дел на 15 мая.

Как сообщалось, Алексея Навального задержали 5 мая в Москве на Пушкинской площади, где проходил несогласованный с российскими властями митинг "Он нам не царь". Ему удалось выступить, но сразу же после этого силовики унесли его в автозак ногами вперед. 

Как писал сайт "Сегодня", в разных городах России на антипутинских акциях задержаны сотни человек, против людей применяют силу. Российские силовики сильно не разбирались и паковали в автозаки даже простых прохожих. Всего по итогам митингов в 26 городах известно о более 1500 задержанных, среди них более 700 в Москве и более 500 в Петербурге.

Как известно, накануне масштабных акций протеста штаб Навального огласил требования, с которыми, по их мнению, должны выступать москвичи. Это реальная борьба со взяточничеством и бедностью; возврат выборов на всех уровнях власти, обеспечение настоящей политической конкуренции; проведение полномасштабной судебной реформы; освобождение всех политзаключённых; свобода СМИ и в интернете; роспуск Роскомнадзора; соблюдение прав россиян на тайну переписки и мирные собрания, гарантированные Конституцией РФ.
арест, Навальный, оппозиционер, неповиновение
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Россия

Акция протеста. Фото: Twitter

Разгон акций "Он нам не царь" в России: появилась реакция Берлина

7 Мая, 14:30

В 21 городе Российской Федерации во время акций "Он нам не царь" задержали более тысячи человек

Россия

Фото: AFP

"Он нам не царь": Навального отпустили из полиции

6 Мая, 15:09

На оппозиционера составили два административных протокола
Загрузка...

Россия

Фото: Twitter

"Он нам не царь": чем обернулись для россиян массовые протесты против Путина

5 Мая, 19:35

Организационным ядром акций, приуроченных к инаугурации Путина, выступил Навальный

Россия

Навальный перед задержанием. Фото: twitter.com/teamnavalny_mos

В автозак вперед ногами: появилось видео задержания Навального в Москве

5 Мая, 16:20

Люди на площади стали кидать в полицейских бутылки и кусты, вырванные из клумб, а в ответ получали дубинками

Россия

Фото: Twiter

К месту проведения акции Навального в Петербурге направят военных - СМИ

5 Мая, 13:20

Городские власти не согласовали митинги оппозиционера, приуроченные к скорой инаугурации Путина

Россия

Фото: Twitter

"Он нам не царь": Россию охватили массовые протесты против инаугурации Путина

5 Мая, 12:06

Уже известно о задержаниях участников акций, в том числе в тех городах, где мероприятия были согласованы с властями

Россия

Фото: Скриншот

"Ты лжешь в каждом своем слове": Навальный "наехал" на Собчак в прямом эфире

19 Марта, 12:03

Также оппозиционер назвал кандидатку "инструментом Путина"

Россия

Фото: Скриншот

Без окон без дверей: Навальный обнаружил дворец олигарха, "на который нельзя смотреть"

7 Марта, 11:48

В одном из жилых комплексов окна, которые выходят на дворец, принадлежащий одному из российских олигархов, - замурованы
Загрузка...