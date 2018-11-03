Суд в Москве продлил на трое суток задержание знакомого "архангельского террориста"

Слушание о продлении прошло в закрытом режиме

В Москве в субботу, 3 ноября, Пресненский суд на трое суток продлил срок задержания школьника, задержанного по делу об изготовлении взрывного устройства и общавшегося с "архангельским подрывником".

"Постановлением суда срок задержания подозреваемого продлен на 72 часа, то есть до 14:50 6 ноября", – сообщил пресс-секретарь суда Алексей Черников.

Суд начал рассмотрение ходатайства следствия об аресте молодого человека в субботу, слушание прошло в закрытом режиме, поскольку подозреваемый – несовершеннолетний.

Как сообщалось, 31 октября возле здания Управления ФСБ по Архангельской области в Архангельске (РФ) произошел взрыв, в результате которого погиб один человек.

Позже выяснилось, что организатором случившегося оказался 17-летний студент первого курса Архангельского политехнического колледжа Михаил Жлобицкий. Именно его студенческий билет был найден на месте взрыва.

Как оказалось, что свой поступок парень объяснил фабрикацией дел и пытками задержанных со стороны ФСБ.



