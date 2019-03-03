"Своего не упустим": Россия объявила Арктику сферой своих интересов

Вице-премьер Борисов сделал громкое заявление

Россия объявила Арктику зоной своих интересов. Фото: AFP

"Своего не упустим": Россия объявила Арктику сферой своих интересов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/bd4/2a3/5c7bd42a3ee98.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/bd4/2a3/5c7bd42a3ee98.jpg 2019-03-03T15:22:51+02:00 Россия Вице-премьер Борисов сделал громкое заявление

Арктика якобы входит в российскую зону интересов, поэтому РФ не упустит своего влияния на этой территории. Об этом в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"Эта территория — сфера интересов России. Своего мы не упустим и не отдадим", — сказал он.

Ранее командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго заявил, что Арктика должна оставаться свободным и открытым пространством, несмотря на то, что Россия считает ее якобы своей территорией. В ноябре прошлого года председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд выразил мнение, что Россия расширяет свое военное присутствие в Арктике, и Соединенные Штаты не исключают возможности превращения этого региона в будущем в зону конфликта. Ранее он заявил, что ситуация в Арктике зависит от России .

Напомним, в Пентагоне решили начать жесткую борьбу с Россией и Китаем за Арктику. В США опасаются, что могут потерять доступ к Арктике, поскольку Россия считает эту зону "своей", а Китай видит в ней потенциал для торговли.

Также сообщалось, что США возрождают военную базу у границ РФ и начинают "холодную войну" в Арктике.

Напомним, Великобритания нарастит свое военное присутствия в арктическом регионе с целью защиты северного фланга НАТО от России.

Международный статус Арктики закреплён в международных соглашениях по Арктике. Сама Арктика поделена на пять секторов ответственности между Россией, США, Норвегией, Канадой и Данией. Тем не менее, точная граница Арктики не определена.

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