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Сыграл пьяного гаишника: в России арестовали актера московского театра

Сегодня, 08:06

За опубликованный в TikTok ролик мужчину искали неделю

Сыграл пьяного гаишника: в России арестовали актера московского театра https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%B3%D0%B0%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%5C https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%B3%D0%B0%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%5C Россия За опубликованный в TikTok ролик мужчину искали неделю

В Москве актера театра "Современник" арестовали на восемь суток за то, что он сыграл пьяного сотрудника ГИБДД и опубликовал видеозапись в TikTok. Об этом сообщили в прессс-службе московского ГУ МВД России по Москве.

По данным полиции, мужчину задержали за то, что он "дискредитировал своим поведением органы внутренних дел РФ". Актера признали виновным по статье 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство) и приговорен к восьми суткам административного ареста. Кроме того, в его отношении расследуется административное дело по статье 17.12 КоАП РФ (Незаконное ношение форменной одежды).

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"С его (актера – ред.) слов стало известно о том, что форму сотрудника органов внутренних дел ему предоставил блогер, для съемок в клипе", - отметили в пресс-службе.

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Как сообщил культурный обозреватель Слава Шадронов на своей странице в Facebook, задержанный мужчина – Дмитрий Смолев. О его задержании зрителям рассказал режиссер спектакля "Дюма", в котором актер играет Д' Артаньяна, Михаил Ефремов.

"Оказывается, Смолев выложил в интернет ролик с собственным участием, где он снят в ментовской форме. За этот анонимный ролик его искали неделю, выясняли личность, проводили опознания. Выяснили, опознали, приехали в театр и с репетиции увезли", - написал Шадронов.

Ранее мы сообщали, что большинство жителей России не одобряют работу премьер-министра Дмитрия Медведева, возглавляемого им правительства и Государственной Думы, а треть – и президента РФ Владимира Путина.

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