Сына топ-менеджера российской компании "Лукойл" обнаружили мертвым
Подробности происшествия неизвестны
В Москве нашли мертвым сына топ-менеджера "ЛУКОЙЛа" Ольги Строковой, которая руководит управлением оплаты труда компании. Об этом сообщает telegram-канал Mash.
Сотрудники полиции выясняют обстоятельства гибели 24-летнего парня.
Тело сына Строковой нашли в квартире, однако не уточняется, в чьей именно.
Также пока неизвестны другие подробности смерти молодого человека.
Напомним, ранее российский журналист поинтересовался у москвичей, каково их отношение к назначению на высокопоставленные должности детей российских чиновников.
Кроме того, напомним, что в России по делу сенатора Арашукова арестовали еще четырех топ-чиновников. Первым стал директор АО "Газпром газораспределение Ставрополь" Николай Романов.
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