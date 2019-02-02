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Сына топ-менеджера российской компании "Лукойл" обнаружили мертвым

Вчера, 20:18

Подробности происшествия неизвестны

Российская полиция. Фото из открытых источников
Российская полиция. Фото из открытых источников.
Сына топ-менеджера российской компании "Лукойл" обнаружили мертвым //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/5de/bb9/5c55debb9593d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/5de/bb9/5c55debb9593d.jpg Россия Подробности происшествия неизвестны

В Москве нашли мертвым сына топ-менеджера "ЛУКОЙЛа" Ольги Строковой, которая руководит управлением оплаты труда компании. Об этом сообщает telegram-канал Mash.

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства гибели 24-летнего парня. 

Тело сына Строковой нашли в квартире, однако не уточняется, в чьей именно.

Также пока неизвестны другие подробности смерти молодого человека. 

Напомним, ранее российский журналист поинтересовался у москвичей, каково их отношение к назначению на высокопоставленные должности детей российских чиновников.

Кроме того, напомним, что в России по делу сенатора Арашукова арестовали еще четырех топ-чиновников. Первым стал директор АО "Газпром газораспределение Ставрополь" Николай Романов.

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Тег Россия, москва, смерть, Лукойл

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