Сжигают в топке: генерал Романенко рассказал, как в РФ разбираются с предателями

Сегодня, 04:30

Бывшего ГРУшника Скрипаля отравили, хотя другим российским предателями поступают иначе

Игорь Романенко. Фото: Facebook
Игорь Романенко. Фото: Facebook

История с отравлением экс-разведчика ГРУ Сергея Скрипаля могла обернуться еще трагичнее. В Главном разведывательном управлении (ГРУ) РФ действуют жестокие методы расправы с перебежчиками.

Об этом рассказал "Обозревателю" экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко.

Он объяснил, что курсантам Военной академии Министерства обороны РФ, где готовят военных разведчиков, сразу показывают "мотивирующий фильм", как поступают с предателями, чтоб ни у кого не возникало мыслей сбежать.

"Предателя привозят в котельную, укладывают и живьем сжигают в топке. Именно поэтому случаи предательства в среде ГРУ намного реже, чем в других подобных структурах РФ. Таким образом им дают понять, что ждет предателей. Чтобы те, кто попадает в ГРУ, понимали: если кто-то станет на путь предательства, он закончит так", – сказал Романенко.

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Генерал также указал, что из-за жесткого отбора и "воспитательной работы" в ГРУ гораздо меньше предателей, чем в других российских структурах. Он также напомнил о том, что в России имеет место конкуренция спецслужб, и случаи предательства существенно влияют на имидж той или иной структуры.

Напомним, 5 марта полиция города Солсбери объявила о том, что рядом с одним из городских торговых центров из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом серьезно пострадали два человека. Позже выяснилось, что это был работавший на британскую разведку экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Как позже стало известно, экс-ГРУшник был отравлен нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.
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