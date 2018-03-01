В России нет денег даже на ремонт любимого авианосца – эксперт оценил угрозы Путина

Заявления президента России Владимира Путина о создании новой крылатой ракеты, способной нести ядерную боеголовку и поражать цели на любом расстоянии, являются пустыми угрозами, поскольку у россиян попросту нет денег даже на ремонт своих танков и кораблей.

Об этом сайту "Сегодня" заявил военный эксперт Олег Жданов.

Так, он подчеркнул, что президенту РФ в век тысячи камер и Интернета бесполезно врать о неуязвимой крылатой ракете с ядерной энергоустановкой – если бы эта ракета у россиян была и они провели хотя бы какие-то испытания, американцы бы уже об этом знали.

Кроме того, состояние вооружений российской армии демонстрирует ряд ярких примеров.

"Показателен их любимый дымоход "Кузя" (авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов", который "прославился", когда во время погода к берегам Сирии оставлял густой дымный след – Авт.) – он уже год стоит в ожидании ремонта – нет денег. На минуточку, это флагман военно-морских сил России, они им гордятся на весь мир", – напомнил эксперт.

Также Жданов перечислил несколько других ярких примеров.

"На базе атомных подводных лодок в Северодвинске уже второй год подряд откладывают строительство пятой лодки класса "Борей". Это новое поколение подводных лодок – атомные ракетоносцы – нет денег. Знаменитый Т-90, который дважды был замечен в боях на Донбассе, даже полторы сотни машин на сегодня не выпущено. Самый крупный контракт был с Индией. Но американцы и там влезли и, как русские говорят, нагадили в подъезде, и Индия отказалась и от самолетов, и от танков", – добавил военный эксперт.

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