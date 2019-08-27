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Такие турки ещё не сбивали: Путин показал Эрдогану "новейший" Су-57 и стал посмешищем в сети

27 августа, 15:06

Истребитель Су-57 вызвал лишь насмешки и троллинг комменататоров

Владимир Путин и Реджеп Эрдоган

Владимир Путин и Реджеп Эрдоган / Фото: AFP

Несмотря затруднения, с которыми столкнулась российская космическая промышленность из-за санкций, в Подмосковье открылся Международный авиакосмический салон (МАКС-2019), на котором различные страны мира представили свои разработки в авиакосмической отрасли.

Естественно, пыталась похвастаться своими наработками и страна-хозяйка. В этом году в салоне россияне представили истребитель Су-57. Об этом на своей странице в Twitter сообщил кремлевский пропагандист Дмитрий Смирнов, гордо именующий себя "журналиста Кремлевского пула", назвав данную модель "новейшим российским самолетом".

Мероприятие посетили президенты России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Эрдоган. Пользователей соцсетей позабавил снимок, на котором хозяин Кремля демонстрирует высокопоставленному гостю Су-57.

Они напомнили об инциденте, в ходе которого в 2015 году ВВС Турции сбили российский истребитель МиГ-29 и об угрозах российского руководства в адрес Анкары. Кроме того, комментаторы отметили то, что технологии, которые используются в Су-57 были актуальны десятилетия назад.

Напомним, в январе в Мурманской области во время посадки на военный аэродром Воздушно-космических сил РФ потерпел крушение бомбардировщик Ту-22М3. В результате погибли оба члена экипажа.

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Россия Турция Путин самолет истребитель Эрдоган авиасалон су-57

Источник: Сегодня

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