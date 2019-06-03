Трактор на скорости влетел в группу российских журналистов: видео

Водитель трактора во время преодоления водного препятствия потерял управление

Фото: скриншот.

На чемпионате по гонкам на тракторах "Бизон-Трек-Шоу" в Ростовской области РФ одна из машин въехала в толпу журналистов.

Видео случившегося опубликовал Telegram-канал "Че по Ростову?".

На ролике видно, как водитель трактора во время преодоления водного препятствия теряет управление и врезается в толпу журналистов в красных футболках.

По данным "Российской газеты", в результате инцидента никто не пострадал, так как трактор наехал на стог сена. При этом видеокамеры и экипировка операторов и фотографов были повреждены.

"В погоне за эффектными кадрами многие журналисты забывают о соблюдении правил техники безопасности. В стремлении сделать эффектный кадр они, забывая обо всем на свете, буквально лезут под колеса", - сказал организатор мероприятия Сергей Суховенко.

Ранее в Гватемале грузовик протаранил группу людей, которая могла собраться, чтобы посмотреть на последствия другого ДТП. Кроме 30 погибших, в результате ДТП пострадали четыре человека, трое из них госпитализированы.

Напомним, не так давно в северном индийском штате Раджастхан грузовик наехал на свадебную процессию. В результате ДТП погибли 13 человек.

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