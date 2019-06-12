Трамп намерен встретится с Путиным на полях G20
Трамп намерен провести в Осаке и встречу с лидером КНР Си Цзиньпином
Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет встретиться с президентом России Владимиром Путиным во время саммита G20 в японской Осаке. Об этом информирует CBS News.
Трамп добавил, что намерен провести в Осаке встречу с лидером КНР Си Цзиньпином.
Саммит G20 должен состояться 28-29 июня в японской Осаке.
Трамп уже ранее заявлял, что намерен встретиться с российским лидером на саммите G20 в Осаке 28–29 июня. Но позже глава МИД РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с американским госсекретарем Майклом Помпео по итогам переговоров в Сочи заявил, что Москва поддержит предложение о такой встрече, если оно официально последует.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что на консультациях с заместителем госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон не обсуждалась возможность встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита "двадцатки" в Осаке.
"Нет, это не предмет нашей сегодняшней встречи, - сказал дипломат, отвечая на вопрос. - Никаких дополнительных новостей или сообщений на встрече с Томпсон по данному вопросу не поступило".
Напомним, президент США Дональд Трамп пригласил Владимира Зеленского на официальный визит в Вашингтон.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Трамп намерен встретится с Путиным на полях G20". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Демократы не исключают возможность импичмента Трампа
Спикер Палаты представителей сомневается в эффективности процесса импичмента
Трамп наносит ущерб американскому образу жизни – обозреватель The New York Times
По словам журналиста, во время президентства Трампа США стали "холодным и унылым местом"