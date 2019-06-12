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Трамп намерен встретится с Путиным на полях G20

12 июня, 23:09

Трамп намерен провести в Осаке и встречу с лидером КНР Си Цзиньпином

Путин и Трамп
Путин и Трамп. Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет встретиться с президентом России Владимиром Путиным во время саммита G20 в японской Осаке. Об этом информирует CBS News.

Трамп добавил, что намерен провести в Осаке встречу с лидером КНР Си Цзиньпином.

Саммит G20 должен состояться 28-29 июня в японской Осаке.

Трамп уже ранее заявлял, что намерен встретиться с российским лидером на саммите G20 в Осаке 28–29 июня. Но позже глава МИД РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с американским госсекретарем Майклом Помпео по итогам переговоров в Сочи заявил, что Москва поддержит предложение о такой встрече, если оно официально последует.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что на консультациях с заместителем госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон не обсуждалась возможность встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита "двадцатки" в Осаке.

"Нет, это не предмет нашей сегодняшней встречи, - сказал дипломат, отвечая на вопрос. - Никаких дополнительных новостей или сообщений на встрече с Томпсон по данному вопросу не поступило".

Напомним, президент США Дональд Трамп пригласил Владимира Зеленского на официальный визит в Вашингтон.

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Тег США, Путин, встреча, G20, Трамп, РФ

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