Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,82
27,61

Турция может перекрыть России Босфор – эксперты

3 марта, 10:25

Кристина Зеленюк

Эксперты сомневаются, что россияне возьмутся противостоять Турции в Сирии

Из-за обострения ситуации в Сирии Анкара может перекрыть проливы Босфор и Дарданеллы для прохода военных кораблей. Такое право, по словам экспертов, дает ей Конвенция Монтре 1936 года. Также по сообщениям турецких СМИ, Турция может отложить развертывание российских ЗРК С-400.

"Вопрос прохода военных кораблей через Черноморские проливы урегулированы Конвенцией Монтре. В частности, статьи 20 и 21 документа наделяют Турцию правом на свое усмотрение определять режим прохода иностранных судов, если Анкара является воюющей стороной или находится под угрозой непосредственной военной опасности. Если Турция интерпретирует дальнейшее поведение россиян в Сирии, как такое, что несет прямую военную опасность, то может перекрыть Черноморские проливы для прохода российских военных кораблей. В отношении судов, перевозящих военные грузы, – они автоматически приравниваются к военным кораблям и их проход также будет невозможен", – сказал сайту "Сегодня" сооснователь Центра исследований Африки Александр Мишин.

В то же время, директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос не думает, что дойдет до перекрытия проливов Босфор и Дарданеллы.

"Ресурсов России на Ближнем Востоке все равно не хватит на ведение полномасштабной войны с Турцией. Даже если представить, что Босфор не перекрывают и с Черного моря каждый день будут идти какие-то суда в направлении Сирии. Разница в потенциалах просто огромная. Я не думаю, что россияне даже рыпнутся противостоять Турции", – сказал сайту "Сегодня" Игорь Семиволос.

В тренде
Путин приехал к псковским десантникам, воевавшим в Украине: фото

Напомним, 5 марта в Москве пройдут переговоры президентов Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и России Владимира Путина. Срочная встреча организована по требованию Анкары. В ночь на пятницу 28 февраля в провинции Идлиб, которая граничит с Турцией, от авиаударов сирийских и российских самолетов по двум колоннам погибли 33 турецких военнослужащих, еще 39 получили ранения.

Идлиб – последняя сирийская провинция на севере, которую контролирует вооруженная оппозиция. По данным ООН, там проживает 3,5 млн мирных жителей, которые оказались на пороге гуманитарной катастрофы из-за продолжающихся боев.

Турция поддерживает сирийскую оппозицию, Россия с 2015 года – силы Башара Асада. По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, Россия – единственная страна, силы которой находятся на территории Сирии легально по приглашению президента Асада. Официальная Анкара настаивает, что их военные в Сирии по приглашению сирийского народа.

Реклама

Все подробности в спецтеме Эскалация конфликта в Сирии

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Россия Сирия Турция ЕС беженцы Владимир Путин дарданеллы Идлиб Реджеп Эрдоган Босфорский пролив

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус
Коронавирус "захватывает" Европу: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространенияУкраина
"Украины нет": Сурков выступил за принуждение силой к "братским отношениям" с КиевомПолитика
США и Евросоюз выступили с заявлениями по Крыму и Донбассу
США и Евросоюз выступили с заявлениями по Крыму и ДонбассуПолитика
У Зеленского резко ответили на слова Путина о ПЦУ и отношениях Украины и России
У Зеленского резко ответили на слова Путина о ПЦУ и отношениях Украины и РоссииУкраина
У Путина отреагировали на скандальное заявление Суркова по Украине
У Путина отреагировали на скандальное заявление Суркова по УкраинеПолитика
Атака России на Донбасс: в СНБО подготовили несколько сценариев развития событий
Атака России на Донбасс: в СНБО подготовили несколько сценариев развития событийПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...