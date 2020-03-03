Турция может перекрыть России Босфор – эксперты

Из-за обострения ситуации в Сирии Анкара может перекрыть проливы Босфор и Дарданеллы для прохода военных кораблей. Такое право, по словам экспертов, дает ей Конвенция Монтре 1936 года. Также по сообщениям турецких СМИ, Турция может отложить развертывание российских ЗРК С-400.

"Вопрос прохода военных кораблей через Черноморские проливы урегулированы Конвенцией Монтре. В частности, статьи 20 и 21 документа наделяют Турцию правом на свое усмотрение определять режим прохода иностранных судов, если Анкара является воюющей стороной или находится под угрозой непосредственной военной опасности. Если Турция интерпретирует дальнейшее поведение россиян в Сирии, как такое, что несет прямую военную опасность, то может перекрыть Черноморские проливы для прохода российских военных кораблей. В отношении судов, перевозящих военные грузы, – они автоматически приравниваются к военным кораблям и их проход также будет невозможен", – сказал сайту "Сегодня" сооснователь Центра исследований Африки Александр Мишин.

В то же время, директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос не думает, что дойдет до перекрытия проливов Босфор и Дарданеллы.

"Ресурсов России на Ближнем Востоке все равно не хватит на ведение полномасштабной войны с Турцией. Даже если представить, что Босфор не перекрывают и с Черного моря каждый день будут идти какие-то суда в направлении Сирии. Разница в потенциалах просто огромная. Я не думаю, что россияне даже рыпнутся противостоять Турции", – сказал сайту "Сегодня" Игорь Семиволос. В тренде Путин приехал к псковским десантникам, воевавшим в Украине: фото

Напомним, 5 марта в Москве пройдут переговоры президентов Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и России Владимира Путина. Срочная встреча организована по требованию Анкары. В ночь на пятницу 28 февраля в провинции Идлиб, которая граничит с Турцией, от авиаударов сирийских и российских самолетов по двум колоннам погибли 33 турецких военнослужащих, еще 39 получили ранения.

Идлиб – последняя сирийская провинция на севере, которую контролирует вооруженная оппозиция. По данным ООН, там проживает 3,5 млн мирных жителей, которые оказались на пороге гуманитарной катастрофы из-за продолжающихся боев.

Турция поддерживает сирийскую оппозицию, Россия с 2015 года – силы Башара Асада. По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, Россия – единственная страна, силы которой находятся на территории Сирии легально по приглашению президента Асада. Официальная Анкара настаивает, что их военные в Сирии по приглашению сирийского народа.

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